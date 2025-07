Zuckerberg har opprettet en ny gruppe kalt Meta Superintelligence Labs.

Gruppens mål er å skape KI-superintelligens.

Nyansatte fra OpenAI vil danne teamet som ledes av Alexandr Wang fra Scale AI.

Mark Zuckerberg, administrerende direktør i Meta, har økt kappløpet om KI-superintelligens ved å omstrukturere selskapets avdeling for kunstig intelligens, med hovedmålet å utvikle kunstig superintelligens, det vil si intelligens som er langt utenfor det mennesker er i stand til.

Superintelligens kan bety eksponentielle sprang innen medisin, vitenskap og teknologi som dramatisk endrer menneskehetens gang, men det er overhodet ikke risikofritt.

I et notat til de ansatte sa Zuckerberg at han oppretter en ny gruppe kalt Meta Superintelligence Labs, ledet av Alexandr Wang, tidligere administrerende direktør i datamerkingsoppstartsbedriften Scale AI, som Meta nylig har kjøpt opp for 14,3 milliarder dollar.

En ny æra for menneskeheten

Som meldt av Bloomberg, lyder notatet sendt av Zuckerberg: «Etter hvert som tempoet i KI-fremgangen akselererer, kommer utviklingen av superintelligens til syne. Jeg tror dette vil være begynnelsen på en ny æra for menneskeheten, og jeg er fullt forpliktet til å gjøre det som trengs for at Meta skal føre an.»

Notatet fortsetter med å liste opp 11 nylig ansatte i den nye divisjonen, som inkluderer tidligere ansatte i OpenAI som jobbet med de siste 12 månedene med OpenAI-produkter, sammen med ansatte fra Anthropic og Google.

Listen inkluderer Trapit Bansal, som var pioner for RL på tankekjeden og medskaper av o-seriemodeller hos OpenAI, Shuchao Bi, medskaper av GPT-4o talemodus og o4-mini, og Huiwen Chang, medskaper av GPT-4os bildegenerering, som tidligere oppfant MaskIT og Muse tekst-til-bilde-arkitekturer hos Google Research.

OpenAI vs Meta

Sam Altman, administrerende direktør i OpenAI, skaperne av ChatGPT, har gjentatte ganger postet om at det å oppnå superintelligens er målet for selskapet hans på bloggen sin.

Så sent som i juni skrev han: «Vi er forbi hendelseshorisonten; avgangen har startet. Menneskeheten er nær ved å bygge digital superintelligens, og i hvert fall så langt er det mye mindre rart enn det virker som det burde være.»

Det ser imidlertid ut til at Zuckerberg ønsker at Meta skal være selskapet som først hevder å ha oppnådd superintelligens, og han kaster absolutt mye penger på dette prosjektet, noe som har fått noen til å stille spørsmål ved om dette virkelig er den riktige tilnærmingen, og om det i det hele tatt er mulig å oppnå superintelligens.

Mark Zuckerberg betalte 14,3 milliarder dollar for Scale AI bare for å ansette Alexandr Wang, og har til og med tilbudt OpenAI-ansatte 100 millioner dollar for å bli med i Meta, ifølge en artikkel i New York Times.

Zuckerbergs nye satsing på superintelligens kommer etter at Metas egen sjefsforsker innen kunstig intelligens, Yann Le Cun, i forrige måned sa offentlig om superintelligens at «det kommer ikke til å skje innen de neste to årene, det finnes ingen sjanse i helvete», og sådde tvil om hele ideen om å skalere opp eksisterende LLM-modeller, som Meta AI eller ChatGPT, for å oppnå superintelligens, som er tilnærmingen selskaper som OpenAI ser ut til å følge.

Meta AI er for øyeblikket tilgjengelig i alle Meta-appene for sosiale medier, som Facebook, WhatsApp og Instagram, og kan også brukes i den nye Meta AI-appen.