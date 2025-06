ChatGPT er mer populært enn noensinne. De nyeste anslagene tyder på at mer enn 400 millioner mennesker bruker det hver uke, og det er for tiden rangert som det åttende mest besøkte nettstedet i verden. Vi vet at folk bruker ChatGPT til alt fra skriving og produktivitet til terapi, shopping og ferieplanlegging. Men i økende grad bruker de det også til å søke. De spør ChatGPT om ting de kanskje har skrevet inn i Google før.

Google er selvfølgelig fortsatt den dominerende kraften innen søk, og behandler milliarder av søk hver dag og opprettholder en mye større brukerbase enn ChatGPT, i hvert fall foreløpig. Selv om ChatGPTs popularitet øker, bruker de fleste det fortsatt til en blanding av kreative, informative og samtalepregede oppgaver i stedet for som et ekte Google-alternativ. Vi har også utforsket hvorfor bruk av KI til søk har sine fallgruver – inkludert hallusinasjoner, mangel på sitater og utfordringer med faktasjekking.

Men det er ingen tvil om at ChatGPT, og andre KI-verktøy som det, presenterer en økende utfordring for tradisjonelt søk. Noe som reiser spørsmålet: kan ChatGPT noen gang faktisk erstatte Google?

Forskjellige verktøy, forskjellige spørsmål

Først er det verdt å forstå hva hvert verktøy egentlig er til for. «Nei, ChatGPT vil ikke erstatte Google fullstendig fordi de løser fundamentalt forskjellige informasjonsproblemer», sier Rohan Sarin, en tidligere produktleder hos Google og Microsoft, nå hos det KI-baserte tale-til-tekst-selskapet Speechmatics.

Hvis du vet hva du vil ha, som et spesifikt nettsted eller navnet på skuespilleren fra filmen du nettopp så, burde Google fortsatt være din første kontaktpunkt. Det er raskt, effektivt og kobler deg direkte til kilden. Du får en buffé med lenker og bestemmer deg deretter for hva som er troverdig eller nyttig.

ChatGPT er derimot et bedre alternativ når du ikke er sikker på nøyaktig hva du leter etter. Det hjelper deg med å forme tankene dine, avgrense spørsmålene dine og til og med syntetisere ideer. «ChatGPT fungerer best når jeg utforsker og egentlig ikke vet hva jeg trenger ennå», sier Sarin.

Enkelt fortalt kobler Google deg til det «rå» internettet. Mens ChatGPT fungerer mer som en guide, tolker, oppsummerer og av og til kommer med kvalifiserte gjetninger (på godt og vondt).

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

«Google gir deg ufiltrert tilgang til originalkilder, mens ChatGPT tolker og syntetiserer», legger Sarin til. Det betyr at Google fortsatt burde være din foretrukne metode for å bekrefte informasjon eller få ufiltrerte fakta. Men det er også verdt å påpeke at tolkning ikke er unikt for ChatGPT. «Selv om verden ærlig talt allerede er avhengig av tolkning – nyhetsfeeder, annonser, søkerangering, kundeinformasjon», forklarer Sarin.

Han er fortsatt avhengig av Google for mange oppgaver. «Når jeg trenger å bekrefte noe eller få tilgang til primærdata, er Googles direktehet uerstattelig.» Men det bredere poenget står, som er at ChatGPTs tolkningslag ikke er så kontroversielt; det er allerede (på en måte) hvordan informasjonen vår filtreres og leveres.

Hva ønsker egentlig brukerne?

Google er kanskje fortsatt det beste alternativet for de fleste søk, men la oss være ærlige, de fleste av oss gjør ikke alltid grundig research eller sjekker kilder. Noen ganger vil vi bare ha raske, nyttige svar.

«De fleste brukere bryr seg ikke spesielt om kildeverifisering eller å få helt riktig svar – de vil bare ha noe som fungerer», sier Sarin. «For de fleste er det viktigere enn presisjon.»

Og det er her ChatGPT kommer til sin rett. Det er ingen annonser, og du trenger ikke å tråle gjennom fora for å finne et nyttig svar fra for mange år siden. Det er bare et rent, menneskelig (på en måte) svar. Når du er sliten, har det travelt eller allerede bruker ChatGPT til andre oppgaver, er det ofte lettere å holde seg på plattformen.

Men ikke se bort fra Google

Men til tross for ChatGPTs vanvittige vekst og hvor brukervennlig den er, ser ekspertene fortsatt ikke at Google vil forsvinne.

«Jeg ser ikke for meg at ChatGPT vil forbigå Googles milliarder av brukere fullstendig», sier Eric M. Hoover, SEO-direktør hos det digitale markedsføringsselskapet Jellyfish. «Google vil alltid ha en stabil brukerbase rett og slett fordi Søk er – og sannsynligvis vil forbli – innebygd i nettlesere, apper og nye KI-funksjoner i og utenfor Søk.»

Hoover forklarer at Google heller ikke står stille når det gjelder KI, noe som burde holde dem konkurransedyktige med OpenAI. De integrerer Gemini og AI Overviews, samt mange flere KI-drevne funksjoner som visker ut grensen mellom søkemotorer og store språkmodeller.

Så hvis du leter etter en klar vinner her, vil du ikke finne en. Google kommer ingen vei, men det gjør heller ikke ChatGPT.

Akkurat som Google ikke erstattet bøker, og sosiale medier ikke erstattet blogger, vil ikke ChatGPT erstatte Google. Men det endrer måten vi søker på, spesielt når vi ikke bare prøver å finne noe, men å gi det mening.

Det er her ChatGPT kan tilby noe mer ved å hjelpe oss med å utforske ideer, forenkle kompleksitet og knytte forbindelser vi kanskje ikke ville sett på egenhånd.

Foreløpig trenger vi fortsatt forskjellige verktøy til forskjellige formål. Og det betyr at det smarteste trekket ikke er å velge ett, men å vite når man skal bruke begge.