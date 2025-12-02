Gemini in Chrome — slik redefinerer Googles AI nettleseren
Det er ikke en hype. Det er den stille starten på et skifte i hvordan vi samhandler med nettet.
Gemini in Chrome er Googles integrering av deres Gemini AI-modell direkte i Chrome-nettleseren.
Det er ikke en plugin eller en utvidelse. Når du oppdaterer til versjon 137 eller senere, vil du legge merke til et nytt glitre-ikon i verktøylinjen – det er Gemini. Klikk på det, og en flytende sidefelt vises.
Inne i sidefeltet leser Gemini innholdet i den nåværende fanen din – tekst, bilder, til og med videotranskripsjoner – og gir kontekstbevisste svar. Du kan be den om å forklare en artikkel, oppsummere en PDF eller sammenligne produkter du undersøker.
👉 Les omtalen av Gemini in Chrome
Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer.