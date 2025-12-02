Gemini in Chrome — slik redefinerer Googles AI nettleseren

Gemini in Chrome er Googles integrering av deres Gemini AI-modell direkte i Chrome-nettleseren.

Det er ikke en plugin eller en utvidelse. Når du oppdaterer til versjon 137 eller senere, vil du legge merke til et nytt glitre-ikon i verktøylinjen – det er Gemini. Klikk på det, og en flytende sidefelt vises.

Inne i sidefeltet leser Gemini innholdet i den nåværende fanen din – tekst, bilder, til og med videotranskripsjoner – og gir kontekstbevisste svar. Du kan be den om å forklare en artikkel, oppsummere en PDF eller sammenligne produkter du undersøker.

👉 Les omtalen av Gemini in Chrome