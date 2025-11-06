ChatGPT-5 forklart – hva som egentlig er endret
Av TechRadar Norge publisert
Hva er nytt i den nyeste generasjonen av ChatGPT?
ChatGPT-5 er raskere, smartere og bedre integrert enn tidligere versjoner. Med en helt ny «ruter»-arkitektur bytter den mellom ulike spesialiserte modeller for å optimalisere responser – noe som forklarer hvorfor tone og kvalitet noen ganger varierer.
Vi forklarer hva som er nytt, hvorfor det føles annerledes, og hvordan du får mest mulig ut av den nye modellen. Med de riktige innstillingene og smarte meldinger kan du frigjøre GPT-5s sanne potensial. Les hele veiledningen for å forstå hvordan ChatGPT-5 fungerer – og hvordan du kan bruke det til din fordel.
