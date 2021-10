Fossil Gen 6 review

De Fossil Gen 6 is een krachtige smartwatch die draait op het nieuwe Wear OS 3 (zodra deze verschijnt). Het is daardoor gemakkelijker om aan te raden dan oudere wearables die op verouderde software draaien. De smartwatch heeft verder echter weinig om zich mee te kunnen onderscheiden van andere niet-Apple-smartwatches als de Samsung Galaxy Watch 4 en TicWatch Pro 3. Het strakke design werkt in het voordeel van de Fossil Gen 6 en het 1,28 inch AMOLED-display is een van de beste schermen van het moment. De batterijduur van maximaal een dag is echter belabberd, ook al kun je de smartwatch wel in minder dan een uur volledig opladen. Als je op zoek bent naar een smartwatch die zowel op iOS als Android werkt, is de Fossil Gen 6 een degelijke keuze, welke enkel beter wordt als Wear OS 3 eindelijk verschijnt.

Review in een notendop

De smartwatches van Fossil draaien op Wear OS en beschikken over een strak design. Je hoeft doorgaans niet de nieuwste functies te verwachten en ook de Fossil Gen 6 volgt deze traditie. De smartwatch verpakt wel een aantal nieuwe voordelen, waaronder de Snapdragon 4100 Plus-chipset en in 2022 uiteindelijk ook het nieuwe Wear OS 3. Dit besturingssysteem is een combinatie van Google's software en Samsungs Tizen OS.

Wear OS 3 is al beschikbaar in de Samsung Galaxy Watch 4 , maar die wearable is enkel compatibel met Android-smartphones. Sommige functies werken bovendien enkel als ze met een Samsung-smartphone zijn verbonden. De Fossil Gen 6 is een aantrekkelijke keuze voor iPhone-gebruikers of mensen die simpelweg gek zijn op het uiterlijk van de Fossil-wearable.

De uitstraling van de Fossil Gen 6 lijkt erg op die van de voorganger, maar bevat wel meer uitgesproken knoppen die makkelijker in te drukken zijn. De draaikroon wordt bovendien beschermd en er zit ook een rand om de ring van de smartwatch. Het ziet er nog altijd stijlvol uit.

De interne updates zorgen ervoor dat de smartwatch verschilt van de Gen 5. Naast de Snapdragon Wear 4100 Plus-chipset, welke de Fossil Gen 6 zo'n dertig procent sneller moet maken dan de voorganger, is er 1GB RAM-geheugen aanwezig, alsook 8GB aan opslag. Het snelheidsverschil valt voornamelijk op tijdens het schakelen tussen apps. Het 1,28 inch AMOLED-display lijkt onveranderd, maar is nog steeds van topkwaliteit.

Er is een SpO2-sensor aanwezig om de zuurstofsaturatie van je bloed te meten, evenals een hartslagsensor. Er is weinig software van Fossil zelf aanwezig, maar je kunt vertrouwen op de Google Fit-apps om je conditie bij te houden.

We hadden graag meer toevoegingen gezien aan de Wear OS-ervaring, maar als je in het verleden hebt genoten van de interface en de reeks apps van Google, zit je hier goed.

De batterij is wel een kritiekpunt. Je hebt geluk als je het langer dan een dag volhoudt bij 'normaal' gebruik. Dat is een groot nadeel ten opzichte van de Samsung Galaxy Watch 4, die het tot drie dagen kan uithouden. Het worstelt zelfs met de 18 uur die je zou krijgen van een Apple Watch 7. Er is wel een positieve kant: de Fossil Gen 6 wordt geleverd met een nieuwe, snellere oplader die je smartwatch in minder dan een uur van nul naar honderd kan opladen.

Over het algemeen heeft de Fossil Gen 6 verschillende voordelen ten opzichte van zijn voorganger, maar door de beperkte levensduur van de batterij, een flink prijskaartje en Wear OS 3 dat nog maanden op zich laat wachten, denken we niet dat de Gen 6 de beste smartwatches op de markt kan overtreffen. We zien echter genoeg situaties waarin de Fossil Gen 6 voor sommige consumenten de beste optie is en voor hen goed van pas zal komen.

(Image credit: Future)

Fossil Gen 6: prijs en releasedatum

De Fossil Gen 6 is uitgebracht op 27 september 2021 en heeft een formaat van 42 mm, met verschillende kleuropties voor de behuizing: zwart, grijs en roségoud. De standaard versie is verkrijgbaar voor 299 euro.

Belangrijk om te weten is dat de horlogebanden van de Fossil Gen 6 22 mm breed zijn, wat betekent dat ze niet compatibel zijn met de 20 mm horlogebanden die worden gebruikt door andere smartwatches zoals de Apple Watch 7 of Samsung Galaxy Watch 4.

(Image credit: Future)

Design en display

Het ontwerp van de Fossil Gen 6 is niet veel veranderd ten opzichte van zijn voorgangers. Het is nog steeds een ronde smartwatch met zwarte behuizing en verschillende horlogebanden. Het heeft een kroon aan de rechterkant met drukknoppen aan weerszijden. De nieuwe wearable heeft een paar tweaks gekregen om hem te onderscheiden van de Gen 5, dus hoewel het niet precies hetzelfde is, moet je goed kijken om het verschil te zien.

De meest voor de hand liggende verandering is de geribbelde bezelrand bij de ring, die visueel interessanter is dan de schone randen van de Fossil Gen 5. Hij draait echter niet net zoals de Samsung Galaxy Watch 4 Classic.

De kroon lijkt iets platter en breder te zijn, maar er komen nu twee uitsteeksels omhoog komen om hem te beschermen, wat hopelijk betekent dat de kroon minder aan zakken of mouwen zal blijven haken. Je kunt nog altijd op de kroon drukken om naar de app-lijst te gaan. Het draaien van de kroon geeft net genoeg weerstand om deze niet per ongeluk te draaien. Ook het bladeren door apps en menu's is best aangenaam.

(Image credit: Future)

De drukknoppen aan beide kanten van de kroon hebben bredere uiteinden, waardoor er meer oppervlakte is. De knoppen zijn dan ook makkelijker in te drukken dan die van de Gen 5. Het geeft de smartwatch bovendien een wat meer industriële uitstraling. We merkten echter dat we deze knoppen helemaal niet zo veel gebruikten (ze dienen als aanpasbare snelkoppelingen voor apps).

(Image credit: Future)

Verder volgt het design van de Fossil Gen 6 zijn voorgangers. Het slimme horloge is onmiskenbaar slank en hoewel het zwaarder aanvoelt dan andere smartwatches die ofwel lichter zijn (zoals de Samsung Galaxy Watch Active 2) of hun gewicht beter in evenwicht houden (zoals de Apple Watch 7), voelt het niet onhandig aan op de pols.

Je kunt ermee trainen, maar als je het apparaat aan je linker pols draagt, kan het draaien van je hand tijdens het sporten ertoe leiden dat je per ongeluk lang op de kroon drukt en de Google Assistent oproept.

Het display van de Fossil Gen 6 lijkt hetzelfde 1,28 inch AMOLED-scherm te zijn als die van de voorganger, maar het is nog steeds verdomd goed. De resolutie van 416 x 416 pixels met een pixeldichtheid van 328 ppi (pixels per inch) is het op dat vlak een van de beste smartwatches. Het scherm laat een duidelijk beeld en grafische weergaven zien.

Onze enige grote klacht is dat het scherm niet doorloopt tot aan de rand van de ring. Er is een opening van enkele millimeters tussen waar de wijzerplaten eindigen en waar het metaal begint. De rand is echter zo diep zwart dat het geen enorme storingsfactor is.

(Image credit: Future)

Fitness en gezondheid

De Fossil Gen 6 is geen fitness tracker, maar je kunt hem zeker meenemen tijdens het hardlopen en andere trainingen. De gezondheidssoftware van Fossil zelf is vrij beperkt. De Cardiogram-app brengt periodiek je hartslag in kaart en er is een tegel voor het bijhouden van je bloedzuurstof.

De meeste gebruikers zullen waarschijnlijk kiezen voor de standaard geïnstalleerde Google Fit-suite met apps om lichaamsbeweging en andere gezondheidsstatistieken bij te houden. Deze omvat onder meer Fit Workout met meerdere trainingstypes die je kunt bijhouden, evenals andere apps voor het tracken van je hartslag, slaap, fitnessdoelen en ademhaling.

De Fossil Gen 6 kun je prima meenemen naar trainingen. Het ontwerp en de knoppen zijn niet al te omslachtig en de smartwatch is ook niet te zwaar, waardoor het niet in de weg zit tijdens het sporten, hoewel je apparaat wel voelt terwijl je met je armen zwaait tijdens intense hardloopsessies.

Een slankere, op fitness gerichte smartwatch zoals de oudere Samsung Galaxy Watch Active 2 of de nieuwere Fitbit Versa 3 zit misschien prettiger om de pols tijdens langdurige trainingen, maar voor krachttraining of andere oefeningen is de Fossil Gen 6 meer dan prima.

(Image credit: Future)

Prestaties en batterij

De Fossil Gen 6 heeft enkele van de beste specificaties die we ooit hebben gezien in een niet-Apple-smartwatch. De Snapdragon Wear 4100 Plus-chipset is de ster van de wearable. Met 1GB RAM-geheugen en 8GB aan opslagruimte voor apps en gegevens aan boord, heeft de smartwatch hardware die de strijd aangaat met die van de beste smartwatches.

Met dergelijke specificaties is de Fossil Gen 6 erg snel en schakelt hij vlug en zonder vertraging van app naar app en scherm naar scherm. Overgangen zijn soepel en er is geen input lag. Het apparaat zal uiteindelijk op het nieuwe Wear OS 3 draaien, al laat de update nog tot ergens in 2022 op zich wachten. Tot die tijd hebben we het beproefde (en door de jaren heen nauwelijks gewijzigde) Wear OS 2 om te gebruiken.

De levensduur van de batterij is echter een zwak punt van de smartwatch, vooral als je hem vergelijkt met andere Wear OS-horloges. Hij gaat ongeveer net zo lang mee als een Apple Watch 5, wat betekent dat je hem waarschijnlijk voor het einde van de dag alweer moet opladen. Dat is overigens wel als je alle geliefde functies ingeschakeld houdt. Als je het always on-display uitschakelt, de periodieke hartslagmetingen verlengt tot de maximale interval (elke 15 minuten) en overschakelt naar een eenvoudigere Fossil-wijzerplaat, kun je er met moeite iets meer dan een dag uithalen.

De Fossil Gen 6 is wel een stuk sneller op te laden dan zijn voorganger. Binnen een uur is de smartwatch weer van nul naar honderd procent geladen (Fossil zelf beweert dat het in dertig minuten van nul naar tachtig gaat).

(Image credit: Future)

Moet ik de Fossil Gen 6 kopen?

Koop het als…

Je wil een smartwatch die zowel met iOS als Android werkt

De Fossil Gen 6 is van topklasse en biedt alle functies voor iOS- en Android-telefoons, wat meer is dan we kunnen zeggen voor de Apple Watch 7 of Samsung Galaxy Watch 4.

Je een geweldig scherm zoekt in je smartwatch

Het display van de Fossil Gen 6 is fantastisch, met scherpe details en prachtige kleuren, waardoor het geweldig is voor complexere wijzerplaten van Facer of andere apps. Maar pas wel op voor een snellere batterij-afvoer.

Je een stijlvolle smartwatch zoekt

De Fossil Gen 6 is een geweldig uitziend horloge, met een kroon en knoppen die het een stijlvol uiterlijk geven dat doet denken aan traditionele uurwerken zonder overboord te gaan in complexiteit. Een goede middenweg tussen eenvoudige smartwatches en uitgebreide horloges op Montblanc-niveau (al vonden we de Montblanc Summit Lite niet je van het).

Koop het niet als…

Je een smartwatch zoekt die dagenlang meegaat

De Fossil Gen 6 gaat niet veel langer mee dan een enkele dag, dus als je je smartwatch liever niet elke dag oplaadt, ga dan voor de TicWatch Pro 3 (voor iOS) of Samsung Galaxy Watch 4 (voor Android) zodat je de wearable pas na twee of drie dagen hoeft op te laden.

Je een smartwatch met roterende bezel wil

De Fossil Gen 6 heeft wat ribbels aan de rand toegevoegd, maar helaas roteert deze niet als navigatieoptie. Als je dat wel wil, ga dan voor de duurdere Samsung Galaxy Watch 4 Classic.