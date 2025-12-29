Samsung geeft toekomstige foldables mogelijk weer S Pen-ondersteuning om te concurreren met de iPhone Fold

Nieuws
Door Ondersteuning van gepubliceerd op

Een nieuwe, bredere foldable?

Twee blauwe Samsung Galaxy Z Fold 7-modellen
De Samsung Galaxy Z Fold 7 (Beeld: Philip Berne / Future)

In onze Samsung Galaxy Z Fold 7 review kon je al lezen dat de nieuwste boekvormige foldable van Samsung geen ondersteuning meer heeft voor Samsungs S Pen. Dat was bij zijn voorgangers nog wel het geval en het lijkt erop dat Samsung de ondersteuning misschien binnenkort ook weer terugbrengt nu de iPhone Fold onderweg lijkt te zijn.

Volgens de bekende tipgever Lanzuk (via Android Authority) is Samsung tests aan het uitvoeren met S Pen-ondersteuning voor "Galaxy Z Fold 8-varianten" en de reden zou zijn om beter te kunnen concurreren met apparaten van "Bedrijf A" (wat naar Apple lijkt te refereren).

Van dunner naar breder

De bekende leaker @UniverseIce heeft een post gedeeld met daarin voorspellingen voor de schermgroottes van de zogenaamde bredere Samsung-foldable en de iPhone Fold. De brede Galaxy Z Fold zou een coverscherm van 5,4 inch en een vouwbaar scherm van 7,6 inch moeten krijgen en de iPhone Fold een coverscherm van 5,35 inch en een vouwbaar scherm van 7,58 inch.

Het lijkt er dus op dat Samsung los van de Galaxy Z Fold 8 nog een nieuwe boekvormige foldable aan het ontwikkelen is en dat toestel moet een directe concurrent worden voor de vouwbare iPhone met een 4:3-beeldverhouding. Om zijn optie hopelijk iets aantrekkelijker te maken zou Samsung dus ook weer S Pen-ondersteuning toevoegen aan dit model.

Het is het wel waard om te vermelden dat de bovengenoemde formaten niet overeenkomen met de afmetingen die een paar weken geleden gelekt werden en ook gebruikt werden om een prototype te maken met behulp van een 3D-printer. In ieder geval één van deze bronnen moet dus foutieve informatie hebben of Apple is heel recent van gedachten veranderd over precies hoe breed en lang de vouwbare iPhone moet worden.

Aangezien Apple en Samsung waarschijnlijk met veel van dezelfde partners en leveranciers te maken hebben, komt het niet echt als een verrassing dat de bedrijven waarschijnlijk dus (enigszins) op de hoogte zijn van elkaars plannen. Dat zal misschien dus ook wel te merken zijn aan de twee foldables die in 2026 uit moeten komen en erg op elkaar kunnen lijken op sommige vlakken.

Cas Kulk
Cas Kulk
Redacteur TechRadar Benelux

Cas schrijft het liefst over gaming en alles wat met Samsung te maken heeft. Hij heeft zijn Steam Deck ingeruild voor een ASUS ROG Ally en die heeft hij dan weer ingeruild voor de ASUS ROG Xbox Ally X, dus ook over gaming handhelds kan hij je alles vertellen.

Met ondersteuning van