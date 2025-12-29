Samsung geeft toekomstige foldables mogelijk weer S Pen-ondersteuning om te concurreren met de iPhone Fold

In onze Samsung Galaxy Z Fold 7 review kon je al lezen dat de nieuwste boekvormige foldable van Samsung geen ondersteuning meer heeft voor Samsungs S Pen. Dat was bij zijn voorgangers nog wel het geval en het lijkt erop dat Samsung de ondersteuning misschien binnenkort ook weer terugbrengt nu de iPhone Fold onderweg lijkt te zijn.

Volgens de bekende tipgever Lanzuk (via Android Authority) is Samsung tests aan het uitvoeren met S Pen-ondersteuning voor "Galaxy Z Fold 8-varianten" en de reden zou zijn om beter te kunnen concurreren met apparaten van "Bedrijf A" (wat naar Apple lijkt te refereren).

Het klinkt echter niet alsof de Galaxy Z Fold 8 zelf S Pen-ondersteuning zal krijgen. Een van de grootste redenen waarom de Galaxy Z Fold 7 geen ondersteuning meer biedt voor een S Pen, is omdat hierdoor het scherm (en het apparaat in zijn geheel) dunner kon worden gemaakt. Samsung zal ongetwijfeld ongeveer hetzelfde dunne profiel willen behouden voor de Galaxy Z Fold 8, want dit nieuwe design lijkt een groot succes te zijn.

Het kan wel zo zijn dat S Pen-ondersteuning naar een ander Galaxy Z Fold-apparaat komt. Samsung zou volgens geruchten namelijk een bredere foldable aan het ontwikkelen zijn met een 4:3-beeldverhouding wanneer geopend. Dat model zou ook meer een directe concurrent kunnen worden voor de vouwbare iPhone, die volgens geruchten een vergelijkbare beeldverhouding kan krijgen.

Van dunner naar breder

Samsung Wide Fold 5.4"/7.6" 4:3iPhone Fold 5.35"/7.58" 4:3

De bekende leaker @UniverseIce heeft een post gedeeld met daarin voorspellingen voor de schermgroottes van de zogenaamde bredere Samsung-foldable en de iPhone Fold. De brede Galaxy Z Fold zou een coverscherm van 5,4 inch en een vouwbaar scherm van 7,6 inch moeten krijgen en de iPhone Fold een coverscherm van 5,35 inch en een vouwbaar scherm van 7,58 inch.

Het lijkt er dus op dat Samsung los van de Galaxy Z Fold 8 nog een nieuwe boekvormige foldable aan het ontwikkelen is en dat toestel moet een directe concurrent worden voor de vouwbare iPhone met een 4:3-beeldverhouding. Om zijn optie hopelijk iets aantrekkelijker te maken zou Samsung dus ook weer S Pen-ondersteuning toevoegen aan dit model.

Het is het wel waard om te vermelden dat de bovengenoemde formaten niet overeenkomen met de afmetingen die een paar weken geleden gelekt werden en ook gebruikt werden om een prototype te maken met behulp van een 3D-printer. In ieder geval één van deze bronnen moet dus foutieve informatie hebben of Apple is heel recent van gedachten veranderd over precies hoe breed en lang de vouwbare iPhone moet worden.

Aangezien Apple en Samsung waarschijnlijk met veel van dezelfde partners en leveranciers te maken hebben, komt het niet echt als een verrassing dat de bedrijven waarschijnlijk dus (enigszins) op de hoogte zijn van elkaars plannen. Dat zal misschien dus ook wel te merken zijn aan de twee foldables die in 2026 uit moeten komen en erg op elkaar kunnen lijken op sommige vlakken.