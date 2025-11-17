Nieuwste Samsung Galaxy tri-fold-leaks suggereren dat een lancering nabij is, ook in de VS

Nieuws
Door Ondersteuning van gepubliceerd op

Is het dan eindelijk zover?

De Samsung Galaxy Z Fold 7 en de Samsung Galaxy Z Flip 7
De Samsung Galaxy Z Fold 7 en Galaxy Z Flip 7 (Beeld: Samsung)

Het is inmiddels alweer een tijdje geleden dat Samsung voor het eerst zijn aankomende tri-fold smartphone teasede. In januari van dit jaar werd er voor het eerst naar het toestel gehint. Nu geeft een nieuwe leak aan dat de lancering toch wel echt nabij is en er wordt ook gehint naar een iets bredere release dan eerder werd verwacht. Het toestel zou namelijk mogelijk toch ook in de VS uitkomen.

SamMobile heeft gespot dat er nu firmware wordt getest voor een Samsung-telefoon met het modelnummer SM-F968U1. Dat nummer zegt je zo misschien niet veel, maar het gaat hier om een model voor de VS (dat niet vastzit aan een bepaalde provider).

Wat we tot nu toe denken te weten

De Samsung Galaxy tri-fold

De telefoon is al in het echt vertoond. (Image credit: Chosun)

Sinds die eerste officiële teaser in januari zijn er een heleboel leaks verschenen die ons meer wisten te vertellen over wat we moesten verwachten van deze nieuwe foldable. Hij zal waarschijnlijk met beide uiteinden naar binnen vouwen en daarnaast nog een los coverscherm hebben. Op dit vlak lijkt hij dus niet op de eerste tri-fold smartphone op de markt: de Huawei Mate XT.

We verwachten verder wat geavanceerde multitasking-features om het grotere scherm optimaal te benutten. Het zou overigens gaan om een vouwbaar display van 10 inch wanneer volledig opengevouwen (zoals we ook konden zien tijdens een korte officiële vertoning).

Aan de hand van eerdere leaks lijkt het erop dat de telefoon ondersteuning zal hebben voor NFC-betalingen, draadloos opladen en omgekeerd draadloos opladen. We gokken ook dat het toestel zal draaien op de Snapdragon 8 Elite-chip van Qualcomm.

Andere leaks wijzen op een "grote" 5.600mAh-batterij en een lanceringsdatum van vrijdag 5 december. Aangezien Samsung heeft beloofd dat de telefoon voor het einde van het jaar gelanceerd wordt, zou hij natuurlijk elk moment kunnen verschijnen tussen nu en 2026.

TOPICS
Cas Kulk
Cas Kulk
Redacteur TechRadar Benelux

Cas schrijft het liefst over gaming en alles wat met Samsung te maken heeft. Hij heeft recent zijn Steam Deck ingeruild voor een ASUS ROG Ally, dus ook over gaming handhelds kan hij je alles vertellen.

Met ondersteuning van