Je kan Samsungs tri-fold hier waarschijnlijk niet kopen en dat is misschien maar beter ook

Een van de grootste mysteries rondom de aankomende tri-fold smartphone van Samsung is waar dit apparaat precies beschikbaar zal zijn en of we hem hier dus bijvoorbeeld ook kunnen kopen. We hebben hier nu wat nieuwe informatie over gekregen.

Volgens Evan Blass, een leaker met een uitstekende reputatie, zal de Samsung Galaxy tri-fold (of de Samsung Galaxy Trifold, de naam die één leak suggereert) waarschijnlijk alleen verkocht worden in Zuid-Korea, China, Taiwan, Singapore en misschien ook in de VAE.

De leaker klinkt niet 100% zeker, maar geeft aan dat het "erg onwaarschijnlijk" is dat de Samsung tri-fold buiten deze regio's wordt verkocht. Dat gezegd hebbende, een eerdere leak suggereerde dat andere landen "misschien" ook een lancering krijgen.

Unfortunately for foldable enthusiasts -- and despite recent rumors to the contrary -- I think it's very unlikely that Samsung will release its first trifold beyond Korea, the greater Chinese market (including Singapore & Taiwan), & possibly the UAE. I'd love to be wrong, though.October 26, 2025

We zijn echter niet heel optimistisch over een lancering hier in de Benelux. Los van het feit dat Blass vaak accurate informatie levert, lijkt de Samsung Galaxy tri-fold niet echt een product te zijn dat klaar is voor massaproductie. Het is een compleet nieuwe vormfactor (op de Westerse markt in ieder geval), dus Samsung weet nog niet echt hoeveel vraag er precies zal zijn. Het toestel krijgt waarschijnlijk een enorm hoge prijs, dus de kans is groot dat de vraag niet heel groot zal zijn.

Daarom is het dus ook logischer om het toestel (eerst) een wat beperktere release te geven. Als hij dan goed genoeg verkocht wordt, kan er altijd later nog een bredere release komen, of mogelijk een tweede generatie met een bredere release.

Beter om te wachten

Als je wel geïnteresseerd bent in de eerste tri-fold van Samsung, dan is dit natuurlijk teleurstellend nieuws. Blass geeft echter in een andere post ook aan dat de beperkte beschikbaarheid misschien maar beter is. De originele Samsung Galaxy Fold was namelijk ook imperfect en er was dan ook nog veel ruimte voor verbetering bij de eerste foldable van het bedrijf.

Waarschijnlijk kan je dus sowieso beter wachten op een tweede generatie van het apparaat. Bij dat model zal Samsung al wat van de feedback van gebruikers van de eerste generatie hebben ontvangen en aan de hand daarvan voor flinke verbeteringen hebben gezorgd.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Natuurlijk is er geen garantie dat er een tweede generatie komt of dat zo'n model dan wel een wereldwijde release krijgt. Dit hangt waarschijnlijk ook allemaal af van hoe goed het eerste model verkocht wordt.

Aangezien er nog steeds een mogelijkheid is dat er bij de eerste generatie wel sprake zal zijn van een wereldwijde release, is het het nog steeds waard om de lancering in de gaten te houden. Leaks suggereren dat deze lancering plaatsvindt op 31 oktober of 1 november, dus we krijgen als het goed is snel meer informatie.