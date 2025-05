Officiële Nothing Phone 3-teaser suggereert dat een iconische feature misschien verdwijnt

We zijn al verteld dat de Nothing Phone (3) in juli zal verschijnen, maar los daarvan wisten we nog niet veel over het toestel... totdat Nothing zelf een aantal interessante nieuwe teasers op X postte.

Ten eerste kregen we het statement: "het zit allemaal in de details". Daarbij was een close-up te zien van wat lijkt op een detail van de achterkant van het toestel. Dit onthulde niet echt veel, maar we zagen wel elementen die passen bij de aparte designstijl van Nothing.

Nu suggereert de tweede teaser dat de Nothing Phone (3) misschien vaarwel zegt tegen het Glyph-verlichtingssysteem dat achterop voorgaande Nothing-telefoons zat. Als je niet weet waar we het over hebben, check dan even onze Nothing Phone (2) review.

Dit verlichtingssysteem is al sinds het begin onderdeel van Nothing-telefoons geweest en we zagen dus ook nog een vorm ervan op de Nothing Phone (3a) en Nothing Phone (3a) Pro die eerder dit jaar uitkwamen. Nu lijkt Nothing misschien een minder opvallende, minimalistische stijl aan te willen houden voor zijn volgende flagship.

De volgende stappen

De Nothing Phone (2) werd in 2023 gelanceerd en Nothing CEO Carl Pei vertelde ons eerder ook al dat de Nothing Phone (3) niet zou uitkomen in 2024, omdat het bedrijf wilde zorgen dat de software en AI-integraties verfijnd genoeg waren.

We gokken dat dit inmiddels dus het geval is, want Nothing heeft zelf aangegeven dat het toestel in juli gelanceerd wordt. Er zullen ongetwijfeld in de tussentijd nog wel meer officiële teasers en onofficiële geruchten verschijnen over de aankomende smartphone.

Aan het begin van het jaar suggereerde een gelekte memo nog dat de Nothing Phone (3) een grote focus op AI zou hebben, net als vrijwel elke andere telefoon van dit jaar. Het lijkt er verder ook op dat het een echte flagship met indrukwekkende specs wordt. Misschien kan hij dan ook een plaats op onze lijst van de beste smartphones verdienen.

We waren over het algemeen erg onder de indruk van de middenklasse Nothing Phone (3a) en Nothing Phone (3a) Pro die in maart gelanceerd werden, maar het is inmiddels alweer even geleden dat we een flagship van Nothing hebben gekregen. We hebben nu wel redelijk hoge verwachtingen.