We wisten al dat de Nothing Phone (3) ergens deze zomer zou verschijnen, maar heeft de fabrikant ons een iets specifiekere releaseperiode van juli gegeven.

Deze releaseperiode werd onthuld in een teaser op Nothings X-account. Verder is er niet echt andere informatie gedeeld. We zien een tekst met juli als releaseperiode en het nummer '3' flitst een aantal keer in beeld, en vervolgens "het is een magisch getal".

Die '3' bestaat uit een serie van witte blokken die ons doen denken aan het Glyph-verlichtingssysteem achterop de verschillende Nothing Phone-modellen. Waarschijnlijk zal dit systeem dus ook weer terugkeren op de Phone (3), maar dat was ook wel de verwachting.

Phone (3). It's a magic number. Coming July 2025. pic.twitter.com/WEQ7Vcf72HMay 20, 2025

Een topklasse processor en vernieuwde camera

Deze teaser geeft ons misschien verder niet veel informatie, maar dat deden eerdere teasers en leaks wel. We hebben dus wel al een beetje een idee van wat we kunnen verwachten.

Nothing heeft zelf eerder al gezegd dat de Nothing Phone (3) het "eerste echte vlaggenschip" van het bedrijf zal zijn en dat we dat ook aan de prijs zullen zien. De prijs zou rond de 800 pond zitten (omgerekend iets minder dan 950 euro). Die prijs zou het bedrijf verantwoorden met "premium materialen, grote prestatie-upgrades, en software die naar een nieuw niveau wordt getild."

Verder wees een recent verslag op een "flagship Snapdragon-chipset" voor de Nothing Phone (3). Daarmee zou de Snapdragon 8 Elite bedoeld kunnen worden. Die chip vind je ook terug in andere Android-flagships zoals de Samsung Galaxy S25-serie.

Dezelfde bron had het ook over een flink veranderd camerasysteem met drie lenzen. Er zou sprake zijn van een grotere hoofdsensor dan die van de Nothing Phone (2) en een periscooplens. Het toestel zou dus een groot optisch zoombereik kunnen hebben.

De batterij kan misschien ook een mooie boost krijgen. We zouden te maken kunnen krijgen met een capaciteit van meer dan 5.000mAh (vergeleken met 4.700mAh bij de Nothing Phone (2)).

De Nothing Phone (3) kan dus een erg interessant toestel worden, zeker als het design van Nothing je tot nu toe al wel aansprak, maar je toch een meer premium optie zocht. We zullen er dus in juli achter komen wat het toestel allemaal nog meer te bieden heeft.