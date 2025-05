Nothing start samenwerking met KEF voor nieuwe audioproducten

Nothing heeft zojuist aangekondigd dat het samenwerkt met het Britse KEF aan nieuwe audioproducten. "Dit is de volgende stap in de uitbreiding van Nothings audioreis”, volgens Andrew Freshwater, hoofd marketing van Smart Products bij Nothing. De nieuwe producten worden “later dit jaar” verwacht.

Dit soort samenwerkingen tussen elektronicafabrikanten en hifibedrijven kent een lange geschiedenis. Niet elke samenwerking is echter een succes geweest, dus juich niet te vroeg. We zijn wel optimistisch over deze samenwerking, omdat Nothing het afgelopen jaar heeft laten zien dat het op zichzelf al sterke audioproducten kan ontwikkelen. KEF heeft een lange geschiedenis in de wereld van hoofdtelefoons die wel heel goed klinken, maar tekortschieten op vlak van functionaliteit.

We werden omvergeblazen door hoe goed het geluid in de Nothing Ear (a) is voor hun prijs. De iets duurdere Nothing Ear bevat dan weer slimme functies die stuk voor stuk goed werken. Als Nothing overweegt om met nieuwe oordopjes het premium segment in te gaan (of misschien een koptelefoon wil ontwikkelen) dan is KEF een goede partner om ervoor te zorgen dat het geluid aan een hoge standaard voldoet.

Let's get fantastical

Het zou ons ook niet verbazen als Nothing een Bluetooth-speaker wil uitbrengen. Als ze hun transparante designtaal hier kunnen behouden, zal dit ongetwijfeld een gadget worden dat iedereen wil hebben. De ervaring van KEF met luidsprekers in het algemeen zou natuurlijk een enorm voordeel zijn.

De ideale uitkomst van deze samenwerking zou echter een draadloze speaker zijn met KEF's Uni-Q driver. Dit luidsprekerontwerp plaatst een tweeter precies in het midden van de grotere dynamische woofer met het idee dat dit helpt om hun geluid perfect op elkaar af te stemmen voor één verenigd resultaat met een groot dynamisch bereik. Dit geeft KEF's speakers ook hun geweldige, eenvoudige uiterlijk.

We vermoeden dat KEF voor tuning en ontwerpadvies zal zorgen. Dat zou genoeg kunnen zijn om een grote impact te maken. De Nothing Ear (a) hebben Sony al verslagen in de strijd om de titel van beste betaalbare draadloze oordopjes.

Welke audioproducten Nothing zal ontwikkelen, is ten slotte nog niet bekend. Het bedrijf zegt wel dat er al “verschillende" akoestische producten binnen deze samenwerking ontwikkeld worden.