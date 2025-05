Specificaties Nothing Phone (3) gelekt: camera's, chipset en batterij

We verwachten dat de Nothing Phone (3) ergens in de komende maanden uitkomt. Nu zijn er enkele belangrijke specificaties gelekt, waardoor we een beter idee krijgen van van de chipset, camera en batterij van de telefoon.

Volgens Smartprix heeft de telefoon een “flagship Snapdragon-chipset” van Qualcomm, maar er wordt niet gezegd welke chipset. Het zou de Snapdragon 8 Elite kunnen zijn, maar ook de onlangs aangekondigde Snapdragon 8s Gen 4.

De camera's zouden op hun beurt een grote herziening gehad hebben en er zouden nu geen twee, maar drie camera's aanwezig zijn. Verder zou de hoofdcamera een grotere sensor hebben en zou de derde camera een periscooplens worden.

Tot slot zal de batterijcapaciteit volgens de bronnen van Smartprix “mogelijk” de grens van 5.000mAh overschrijden. Ter referentie: de Nothing Phone (2), die in juli 2023 verscheen, had een batterijcapaciteit van 4.700mAh.

Een premium telefoon

De Nothing Phone (3a) (Image credit: Blue Pixl Media)

Nog maar een paar dagen geleden zagen we een officiële video van Nothing CEO Carl Pei, waarin hij ons vertelde dat de aankomende vlaggenschip telefoon premium materialen, grote prestatie-upgrades en veel betere software zou hebben.

Belangrijk om te weten is dat Nothing in 2024 geen flagship heeft uitgebracht. De reden daarvoor zou de software zijn. We verwachten daarom dat de Nothing Phone (3) veel AI aan boord zal hebben. De Nothing Phone (3a) die eerder dit jaar is gelanceerd, had namelijk al de Essential Key die gebruikt wordt voor enkele AI-functies. Het is dus niet meer dan logisch dat de duurdere Nothing Phone (3) ook inzet op AI.

We hebben ten slotte nog niet veel gehoord over de Nothing Phone 3, behalve dat hij in ontwikkeling is. Gezien de specificaties die in dit lek worden genoemd, kan het een geduchte concurrent voor Google en Samsung worden. De adviesprijs speelt hierbij een belangrijke rol en daarover hebben we echter nog niets gehoord.