Belangrijkste Nothing Phone (3)-specs gelekt voor de officiële onthulling

Het wachten op de Nothing Phone (3) zal waarschijnlijk ergens in juli voorbij zijn. Dat is namelijk wanneer we een officiële onthulling verwachten. Ondertussen hebben we echter ook alweer nieuwe gelekte informatie binnengekregen over een aantal van de belangrijkste specs van het aankomende apparaat.

Volgens de tipgever @gadget_bits (via Notebookcheck) zal de Nothing Phone (3) beschikken over een 6,7-inch OLED-display met een 1,5K-resolutie, net als bij de Nothing Phone (2), en een 5.150mAh-batterij (verhoogd vanaf 4.700mAh).

De maximale bedrade oplaadsnelheid wordt schijnbaar ook verhoogd van 45W naar 100W. Daarnaast wordt er hier een lanceringsdatum van 1 juli genoemd. Dat komt ook overeen met wat Nothing eerder heeft gezegd over een lancering in juli. Als dit accuraat is. zou het toestel dus volgende week dinsdag gelanceerd worden. Nothing zal in dat geval ook wel binnenkort de datum officieel aankondigen.

Het toestel krijgt verder waarschijnlijk een 50MP-selfiecamera en ook drie 50MP-camera's achterop: een hoofdcamera, ultrawide en periscoopcamera met 3x optische zoom. De Nothing Phone (2) had een 32MP-selfiecamera en twee 50MP-camera's achterop, dus dit zou zeker een mooie upgrade zijn.

Prijs en software

🚨 ExclusiveNothing Phone (3)- 6.7" 1.5k OLED LTPO display- 50mp + 50mp 3x periscope + 50mp UW- 50mp front- 5150mAh battery (typ) + 100W charging- Wireless + reverse wireless charging- NFC, eSIM- Nothing OS 3.5 on Android 15- Snapdragon 8s Gen 4Launching on July 1st pic.twitter.com/GB3TaeekT6June 21, 2025

Hetzelfde lek bevatte ook nog een paar andere details, maar niets heel verrassends. Zo wordt er ondersteuning voor NFC en eSIM genoemd. De telefoon lijkt te gaan draaien op Nothing OS 3.5, gebaseerd op Android 15.

Nothing heeft ook al bevestigd dat de aankomende Phone (3) zal draaien op een Snapdragon 8s Gen 4-chip. Het was dus geen verrassing om die chip te zien tussen deze informatie. Het is niet de beste mobiele processor van Qualcomm, maar hij moet toch nog prima prestaties leveren.

De rest van de specs passen ook wel bij die processor. Ze zijn erg goed, maar niet de beste opties op de markt. Het wordt nog interessant om te zien hoe duur de Nothing Phone (3) wordt. Volgens geruchten zou hij een startprijs van 799 dollar kunnen krijgen in de VS. Dat zou hem duurder maken dan zijn voorganger. Dat model kwam uit in 2023 en kostte 599 dollar (649 euro).

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

We wisten al dat Nothing een jaartje oversloeg, omdat het er zeker van wilde zijn dat de software en AI aan boord precies goed waren. We zijn dus ook zeker benieuwd wat we op dat vlak kunnen verwachten. We hebben eerder gehoord dat er een aantal "baanbrekende innovaties" zijn geïntroduceerd voor de gebruikersinterface.