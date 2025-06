Nothing bevestigt dat Phone (3) geen flagship chipset krijgt

Het is officieel: de Nothing Phone (3) zal gebruikmaken van de Snapdragon 8s Gen 4-processor. Nothing CEO Carl Pei onthulde deze informatie in een interview dat werd geüpload naar het YouTube-kanaal van het bedrijf. Er werd hier bevestigd dat Nothings "eerste echte vlaggenschip"-telefoon "36% sneller qua CPU, 88% sterker qua GPU, en 60% sterker qua NPU" zal zijn dan de Nothing Phone (2).

Die getallen klinken vrij indrukwekkend, maar de Nothing Phone (2) met zijn Snapdragon 8 Plus Gen 1 is natuurlijk ook alweer bijna twee jaar oud en dat toestel was volgens Nothing zelf ook geen echt vlaggenschip. Het is dus ook wel te verwachten dat de Phone (3) flink beter zal presteren. Wat nu wel opvallend is, is dat Nothings "eerste echte vlaggenschip" dus geen gebruik maakt van de Snapdragon 8 Elite-chip. Die chip zit wel in de meeste andere bekende vlaggenschepen dit jaar. Is dit dan een teleurstellende onthulling? Niet per se.

Het klopt dat veel van de beste Android-smartphones gebruikmaken van de nieuwste high-end chip van Qualcomm en door niet te kiezen voor de Snapdragon 8 Elite, zal de Nothing Phone (3) ongetwijfeld achterlopen op toestellen als de Samsung Galaxy S25 Ultra en OnePlus 13 op het vlak van pure prestaties.

Als jij iemand bent die met de beste instellingen Call of Duty: Mobile wil spelen of langdurige video's in 8K wil opnemen, dan is de Nothing Phone (3) misschien niet de beste keuze voor jou. Nothing is ook echter niet een merk dat is gefocust op power users.

De Nothing Phone (3a) Pro werd gelanceerd in maart. (Image credit: Philip Berne / Future)

Carl Pei startte Nothing in 2020 met als missie om "tech weer cool te maken" en dat is ook duidelijk te merken bij elk Nothing-product dat tot nu toe is uitgebracht (we omschreven het meest recente toestel van het bedrijf, de Nothing Phone (3a) Pro, dan ook als "de meest interessante telefoon die je kan kopen voor minder dan 500 euro").

Nothings volgende uitdaging is het maken van een "coole" telefoon die niet veel trager of buggier aanvoelt dan de beste smartphones op de markt. Zolang het apparaat dat voor elkaar krijgt, vinden we het "een echt vlaggenschip".

Door te kiezen voor de Snapdragon 8s Gen 4-chip zal de Nothing Phone (3) meer als een vlaggenschip aanvoelen dan oudere Nothing-telefoons, maar we zijn ook 99% zeker dat het toestel ook in vergelijking met de beste iPhones, Samsung-telefoons en Pixel-toestellen als een vlaggenschip aan zal voelen.

We hebben inmiddels een punt bereikt waarop de precieze snelheid van vlaggenschepen niet meer enorm belangrijk is. Het kan nog steeds invloed hebben op hoe toestellen omgaan met complexere taken, maar je zal bij dagelijks gebruik niet snel meer het verschil merken tussen de beste chip en een iets trager of ouder model.

Als de Snapdragon 8s Gen 4-chip gewoon een soepele ervaring kan bieden tijdens het scrollen, streamen, swipen, gamen, foto's maken of wat je dan ook doet met je telefoon in 2025, dan zal het ook ongetwijfeld een prima processor zijn voor dit "vlaggenschip". Nothings toestel zal dan ook meer gefocust zijn op mensen die op zoek zijn naar een uniek design en niet naar de krachtigste prestaties.

De Google Pixel 9 Pro was vorig jaar onze telefoon van het jaar en die draait op de Tensor G4-chip. (Image credit: Blue Pixl Media)

Pure kracht is niet alles. Laten we bijvoorbeeld eens kijken naar Google's meest recente vlaggenschip: de Pixel 9 Pro.

De Tensor G4-chip in de Pixel 9 Pro is merkbaar zwakker dan de chips in zijn concurrenten, maar toch staat dit toestel nog steeds in onze lijst van de beste smartphones en wist hij onze smartphone van het jaar te worden in 2024. Natuurlijk is dat gebaseerd op onze meningen, maar het punt is dat Google er duidelijk wel nog mee wegkomt om niet de nieuwste, krachtigste chips in zijn telefoons te gebruiken.

De minder krachtige chip is wel iets lastiger te verantwoorden als we kijken naar de zogenaamde prijs. Volgens geruchten zal de prijs van de Nothing Phone (3) rond de 799 dollar zitten en met die prijs zit hij wel in dezelfde prijsklasse als de Samsung Galaxy S25 met de Snapdragon 8 Elite-processor.

Nothings aankomende smartphone zal misschien niet qua pure kracht kunnen concurreren met Samsungs nieuwste basismodel, maar Carl Pei belooft wel "premium materialen en software die dingen naar een hoger niveau tilt". We hebben er dus ook wel enig vertrouwen in dat de Phone (3) de belofte van de CEO waarmaakt en toch een "echt vlaggenschip" zal zijn.