Nothing Phone (3): prijs en kleuren gelekt, plus officiële lanceringsdatum gedeeld

Nothing heeft vandaag aangekondigd dat het zijn aankomende flagship, de Nothing Phone (3), op 1 juli om 19u officieel zal onthullen. Ook vindt er voor de start van de verkoop nog een community event plaats in Utrecht op 12 juli. Aanwezigen maken kans om de 'First Edition' met een uitgebreid "launch pakket" aan te schaffen.

Los van dit officiële nieuws zijn er ook een aantal andere nieuwe details gelekt. Zo hadden we al een redelijk idee van wat de Nothing Phone (3) ongeveer zou kosten, want het bedrijf heeft eerder al aangegeven dat de prijs rond de 800 pond zou zitten. Nu is er echter ook een dollarprijs voor het toestel gelekt.

Volgens de leaker @MysteryLupin krijgt de Nothing Phone (3) een startprijs van 799 dollar. Voor die prijs zou je dan een model met 256GB aan opslagruimte en 12GB aan RAM krijgen.

Het is lastig om aan de hand van deze prijs een europrijs in te schatten, want simpelweg de omgerekende prijs van ongeveer 702 euro aanhouden, zal Nothing niet doen. Maar we hebben nu in ieder geval wel weer een redelijk goed idee van wat we kunnen verwachten.

Nothing Phone (3)Black or White12/256 GB = 799 USD16/512 GB = 899 USD https://t.co/DSWzRIOno5June 2, 2025

Een premium prijs voor het topmodel

Hoe dan ook, die 799 dollar is niet de enige prijs die we hebben doorgekregen. Voor een model met 512GB aan opslagruimte en 16GB aan RAM zou je namelijk 899 dollar moeten betalen.

Met deze prijzen plaatst Nothing zijn nieuwe flagship dus mogelijk in de prijsklasse van toestellen zoals de Samsung Galaxy S25 en de iPhone 16. Het lijkt er dus op dat de Phone (3) veel duurder wordt dan de voorgaande toestellen van het bedrijf.

Verder claimt dezelfde bron overigens ook nog dat de Nothing Phone (3) beschikbaar zal zijn in het wit en in het zwart. Recent hoorden we ook nog dat het iconische Glyph-verlichtingssysteem van Nothing schijnbaar niet aanwezig zal zijn op het toestel. Dit suggereert dus dat de Phone (3) een verrassend onopvallend design kan krijgen voor een Nothing-product.

We zullen er op 1 juli dus waarschijnlijk achter komen of deze leaks accuraat zijn of niet. Hopelijk krijgen we dan ook de precieze specs van het toestel te horen.