Nieuw verslag laat weten welke Apple-producten we in 2026 kunnen verwachten

Apple lijkt op het punt te staan om in 2026 een heleboel nieuwe apparaten te lanceren volgens een nieuw verslag. Deze releases zijn ook meteen een mooie manier om het vijftigjarig bestaan van Apple te vieren. We zien volgend jaar mogelijk ook wat grote upgrades voorbij komen bij de volledige line-up van nieuwe producten.

Dit nieuws komt vanuit de nieuwste Power On-nieuwsbrief van Bloomberg-journalist Mark Gurman. Hieronder zetten we even voor je op een rijtje wat je volgens dit verslag precies kan verwachten en wanneer.

Begin 2026

iPhone 17e

Instapmode iPad

iPad Air

Aan het begin van 2026 kunnen we waarschijnlijk een update verwachten voor Apple's goedkoopste iPhone in de vorm van de iPhone 17e. Geruchten suggereren dat dit model de A19-chip van de iPhone 17 zal gebruiken en misschien een vernieuwd design krijgt met een Dynamic Island in plaats van de notch die nu nog op de iPhone 16e zit.

Er komen mogelijk ook wat nieuwe iPads aan. Ten eerste wordt er een nieuw instapmodel met een A18-chip verwacht. Dat zou een mooie upgrade zijn ten opzichte van het huidige instapmodel met een A16-chip. Daarnaast komt er misschien ook een nieuwe iPad Air met M4-chip in plaats van M3-chip.

Maart-april 2026

Slimme speaker met display

Slim scherm voor aan de muur

AI-gestuurde Siri

Apple's langverwachte smart home-producten zouden volgens Gurman eindelijk verschijnen in maart of april van 2026. Het gaat hierbij onder andere om een slimme speaker met ingebouwd display die moet concurreren met apparaten zoals de Amazon Echo Show. Apple heeft schijnbaar volgens Gurman ook plannen om rond dezelfde periode een smart display uit te brengen die je aan je muur moet hangen.

Op het gebied van software is er ook nieuws, want het lijkt erop dat de Siri-spraakassistent eindelijk de AI-upgrade krijgt waar Apple al in juni 2024 naar hintte. Er zit op dat punt dan dus al bijna twee jaar tussen de aankondiging van deze nieuwe feature en de release, dus deze upgrade mag ook inderdaad wel eens verschijnen. Deze upgrade moet ervoor zorgen dat Siri acties uit kan voeren in andere apps, jouw acties en persoonlijke context beter moet kunnen begrijpen en nog veel meer.

Juni 2026

Besturingssysteemupdates

Nieuwe Apple Intelligence-features

Apple organiseert elk jaar in juni een event genaamd 'Worldwide Developers Conference' (WWDC). Hier laat het bedrijf alvast het een en ander zien van zijn aankomende software-updates en de ontwikkelingen voor zijn besturingssystemen. Volgend jaar kunnen we ongetwijfeld weer hetzelfde verwachten en zal het naar verwachting gaan om iOS 27, macOS 27, watchOS 27 en meer. Voor nu is het echter nog wel te vroeg om al iets nuttigs te zeggen over wat er in deze updates zal zitten.

Los van deze nieuwe besturingssystemen, lijkt Apple volgens Gurman ook belangrijke veranderingen door te gaan voeren rondom "Apple Intelligence en de bredere AI-strategie" tijdens WWDC 2026. Apple Intelligence is tot nu toe nogal moeizaam uitgerold en is niet echt een van de grootste spelers op de AI-markt. Dan hebben we het overigens ook nog eens over de meest complete vorm van Apple Intelligence, waar we in de EU dus nog niet gebruik van kunnen maken, laat staan de beperktere variant die wij wel tot onze beschikking hebben. Apple moet volgend jaar dus met overtuigende verbeteringen komen om aan te tonen dat Apple Intelligence op het juiste pad zit.

September 2026

iPhone 18

Vouwbare iPhone

Nieuwe Apple Watch-modellen

Preview voor smart glasses

Voor Apple-fans staat september natuurlijk in het teken van nieuwe iPhones. In 2026 zullen we rond deze tijd dus ongetwijfeld ook weer de introductie van de iPhone 18-serie kunnen verwachten. Die serie moet voorzien zijn van Apple's eigen C2-modem. Het grotere nieuws is echter dat Apple tijdens deze periode mogelijk eindelijk zijn eerste vouwbare iPhone zal lanceren. Hier horen we inmiddels al jarenlang geruchten over.

Ook verwachten we weer nieuwe Apple Watch-modellen te zien, met de nodige updates. Gurman geeft niet specifiek aan welke modellen hij verwacht, maar waarschijnlijk gaat het in ieder geval om de Apple Watch Series 12. Nieuwe Apple Watch SE- en Apple Watch Ultra-modellen zijn misschien niet gegarandeerd, omdat die tot nu toe niet elk jaar een upgrade hebben gekregen.

Gurman zegt ook dat Apple zich echt gaat focussen op smart glasses en dat we niet verbaasd moeten zijn als we voor het einde van 2026 ook een preview te zien krijgen van Apple's smart glasses. Dat is dus een ook weer een interessant nieuw product om naar uit te kijken.

Als laatste stelt Gurman ook nog: "Er komt ook een nieuwe iPad mini aan volgend jaar, maar een refresh voor de iPad Pro komt pas in 2027.” Hij laat niet weten wanneer de iPad mini precies zou moeten verschijnen in 2026, maar aangezien het vorige model uitkwam in oktober 2024, zouden we het nieuwe model in ieder geval niet voor september 2026 verwachten.