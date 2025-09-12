Gelekte benchmarks tonen aan dat de iPhone 17 Pro verreweg de snelste smartphone van dit moment is

Apple's iPhone-chips zijn al langer de snelste mobiele chips op de markt, maar de prestaties zijn inmiddels zo goed dat ze zelfs in de buurt komen van krachtige desktopchips. Het lijkt erop dat de A19 Pro in de iPhone 17 Pro-modellen deze trend weer voort zal zetten.

De leaker Jukanlosreve op X heeft een nieuwe Geekbench 6 single-core score van 3.895 en een multi-core score van 9.746 gespot die zogenaamd door de A19 Pro zouden zijn behaald. Helaas kunnen we die score zelf nog niet bevestigen, want de iPhones met de A19 Pro-chip komen pas officieel op 19 september uit. Als deze scores accuraat zijn, zijn ze wel erg indrukwekkend.

De chip zou volgens deze benchmarks 36% beter presteren dan de Snapdragon 8 Elite-chip van Qualcomm en 11% betere single-core prestaties leveren dan zijn A18 Pro-voorganger (de chip in de iPhone 16 Pro-modellen).

Dat betekent dat als je op zoek bent naar de snelste smartphone die je momenteel kan kopen, dat dit dus een van de nieuwe iPhones met een A19 Pro-chip kan zijn. De iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max en iPhone Air beschikken allemaal over deze chip (al heeft de versie in de iPhone Air één GPU-core minder dan die in de Pro-modellen).

Een flinke voorsprong

(Image credit: Apple)

Wat nog opvallender is, is dat de single-core score van de A19 Pro zelfs op het zelfde niveau zit als die van desktopchips zoals de AMD Ryzen 9 9950X, Intel Core i9-14900KS en Apple's eigen M4-chip, zoals Tom's Hardware heeft aangegeven. We vertrouwen nu dan ook iets meer in Apple's claim dat de A19 Pro prestaties van "MacBook Pro-niveau" levert.

Volgens Tom's Hardware is de A19 Pro net iets minder dan 12% sneller dan de AMD Ryzen 9 9950X en ongeveer 16% sneller dan de Intel Core i9-14900KS bij single-core benchmarks. Aangezien die andere twee chips topklasse desktopprocessoren zijn, is dat een erg indrukwekkende prestatie voor de A19 Pro.

Dat gezegd hebbende, je moet niet verwachten dat de A19 Pro ook beter zal presteren dan desktopchips als het gaat om multi-core prestaties. Op dat vlak presteren de chips van AMD en Intel wel beter. Je hoeft je pc dus nog niet meteen te verkopen.

Deze benchmarkresultaten tonen echter wel aan dat Apple weer heel goed zijn best heeft gedaan bij de ontwikkeling van de A19 Pro-chip. Als het gaat om mobiele prestaties, loopt Apple nu duidelijk voor op de concurrentie.