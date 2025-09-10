Hands-on met de iPhone Air: interessanter dan de Pro Max (maar niet beter)

Apple heeft de iPhone Air eindelijk officieel onthuld. Meteen na het Awe Dropping-evenement konden wij wat tijd doorbrengen met de nieuwe telefoon en één ding werd vrij snel duidelijk: het is een erg mooie telefoon. De keynote en persbeelden toonden natuurlijk ook al het elegante design, maar de iPhone Air ziet er in het echt nog indrukwekkender uit.

Het is ook echt aan te raden om hem gewoon eens in een winkel vast te pakken. Het design voelt verrassend ergonomisch. Hoewel we natuurlijk onderhand allemaal al een enorm dunne telefoon verwachtten, vallen de compromissen ook nog wel mee nu we de volledige lijst met features hebben gezien. Hoe lang de batterij meegaat, is momenteel vooral de grote vraag en daar hebben we na deze korte hands-on helaas nog geen antwoord op.

We moeten het hier natuurlijk ook even over het gewicht en de dikte van het toestel hebben. Net als de andere telefoons in de line-up voelt de Air uitstekend gebalanceerd en hij is ook comfortabel met één hand vast te houden. De telefoon weegt 165 gram en is 5,64 mm dik. Het is een extreem dun en licht toestel, maar niet de dunste of lichtste smartphone op de markt.

De iPhone Air voelt gelukkig overigens ook niet heel erg breekbaar. Hij is net zo stevig als de rest van de iPhone 17-line-up (misschien zelfs steviger op sommige vlakken). Er wordt hier gebruikgemaakt van klasse 5 titanium met een mooi gepolijste afwerking. Aan de voor- en achterkant kan je ook genieten van de bescherming van Apple's nieuwste Ceramic Shield 2.

(Image credit: Future/Lance Ulanoff)

Een van de belangrijkste elementen van de iPhone Air, en in principe elke iPhone, is natuurlijk zijn display. Apple heeft gelukkig niet bespaard op dit onderdeel. Je krijgt hier een 6,5-inch Super Retina XDR-display met levendige kleuren, een hoge piekhelderheid (die erg behulpzaam was in de felverlichte testruimte) en een dynamische refresh rate van 1Hz tot en met 120Hz, oftewel ProMotion. Dat laatste betekent ook dat je hier dus toegang krijgt tot een always-on display, maar dat is nu zelfs het geval voor de standaard iPhone 17.

Er is ook een nieuw soort selfiecamera aanwezig. De iPhone Air gebruikt net als de iPhone 17, 17 Pro en 17 Pro Max gebruik van de geüpgradede 18MP Center Stage Camera met een grotere sensor. Hierdoor passen er meer mensen in het shot en kan je met de telefoon in portretmodus alsnog foto's in landschapsmodus maken (en vice versa). De sensor is namelijk vierkant.

De camerasetup zal hier voor sommigen misschien een van de meest controversiële onderdelen zijn. Er zit achterop maar één camera en deze is op een soort Google Pixel-achtige camerabalk geplaatst. De camera in kwestie is een 48MP Fusion Camera. Die zou voor goede prestaties moeten zorgen en toch een soort van "twee lenzen" moeten bieden. Je kan namelijk 1x zoom gebruiken (met de keuze uit drie brandpuntsafstanden) en 2x zoom. Verder kan de camera foto's maken met 12MP, 24MP of de volledige 48MP.

(Image credit: Future/Lance Ulanoff)

We hadden hier graag ook nog een ultrawide gezien, maar we kijken er in ieder geval naar uit om de camera die wel aanwezig is, uitgebreid te testen. Voor sommigen zal een enkele camera ongetwijfeld een teleurstelling zijn, zeker als je zou overstappen van een Pro-model, maar door de extra camera's in te leveren, krijg je wel een uniek design. Wij vinden de Air dan ook een interessanter toestel dan bijvoorbeeld de iPhone 16 Pro Max van vorig jaar. Alleen is het dus de vraag of het het waard is om die extra camera's in te leveren voor het enorm dunne design.

Er lijkt helaas gewoon niet veel ruimte over te zijn gebleven voor de camera's in deze enorm dunne behuizing. We zullen natuurlijk later nog dieper ingaan op de camera's van de nieuwe telefoons, maar de Air heeft hoe dan ook de zwakste camera's (camera?) van alle nieuwe iPhones.

Qua prestaties moet de iPhone Air wel redelijk dicht in de buurt komen van de 17 Pro en 17 Pro. De Air is namelijk voorzien van de nieuwste, krachtigste chip van Apple, de A19 Pro, met een 6-core CPU, een 5-core GPU en een nieuwe 'Neural Engine'. Deze chip moet de iPhone Air dus erg snel maken en ervoor zorgen dat hij vrijwel elke taak met gemak aankan. Apple heeft zelf al aangegeven dat het prestatievermogen van de Air ergens tussen die van de iPhone 16 Pro (Max) en de 17 Pro (Max) in zal zitten. De chip is namelijk dezelfde als in de nieuwe Pro-modellen, maar die hebben daarbovenop een vernieuwd koelsysteem.

iOS 26 voelde in ieder geval meer dan soepele genoeg op de Air tijdens onze hands-on. We zijn in ieder geval blij dat dit toestel de A19 Pro heeft gekregen in plaats van een andere chip. De Air is 260 euro duurder dan de standaard iPhone 17 en dat model heeft een A19-chip. We maken ons hier niet zo'n zorgen om het prestatievermogen van de A19 Pro in de Air, maar we hopen vooral dat het een enorm energie-efficiënte chip blijkt te zijn.

Waarom? Nou, dat kan een flinke impact hebben op de batterijduur. Apple heeft geprobeerd om nog een zo groot mogelijke batterij in de beperkte ruimte van de iPhone Air te stoppen en er wordt nu zelfs geen ruimte meer overgelaten voor een fysieke simkaart. De Air accepteert alleen nog maar eSIM. Dat betekent dus ook dat je wel goed moet kijken of jouw provider eSIM aanbiedt als optie.

(Image credit: Future/Lance Ulanoff)

Helaas kunnen we na onze relatief korte hands-on nog niet heel veel zeggen over de batterijduur. Dat is jammer, want het is mogelijk een van de grootste problemen van dit model. We kunnen je wel vertellen dat Apple hier zelf een batterijduur van een volledige dag belooft en vol lof spreekt over het adaptieve energiebeheer van iOS 26. De lijst met specs geeft aan dat de telefoon tot 27 uur lang lokale video's moet kunnen afspelen of tot 22 uur lang als je video's van het internet streamt.

We moeten dus nog zien hoe goed de batterij in de praktijk presteert, maar het is niet heel geruststellend dat Apple ook een speciale powerbank voor de iPhone Air verkoopt die je magnetisch met de achterkant kan verbinden. Deze powerbank is in ieder geval wel wat platter dan de voorgaande 'MagSafe Battery Packs' van Apple.

Je kan de iPhone Air dus opladen via MagSafe, maar ook gewoon nog via de USB-C-poort aan de onderkant. Apple moest de oplaadpoort wel opnieuw ontwerpen voor deze extra dunne telefoon.

Dat zijn dus tot nu toe onze korte eerste indrukken van de iPhone Air. Qua design is dit een van de interessantste iPhones van de afgelopen jaren. Apple heeft het toestel ook nog steeds volgepropt met de belangrijkste features.

Als je simpelweg op zoek bent naar de iPhone met het mooiste design of het concept van een extra dunne smartphone je wel aanspreekt, dan is de Air waarschijnlijk de beste keuze voor jou. Je krijgt daarnaast ook een redelijk groot, prachtig display met always on- en ProMotion-functionaliteit, de nieuwste Pro-chip van Apple en één goede camera.

We moeten er dus alleen nog achter komen hoe goed die enkele camera presteert en wat de batterijduur in de praktijk zal zijn. Op dit punt zijn we echter wel erg geïnteresseerd in de nieuwe iPhone Air.

(Image credit: Future/Lance Ulanoff)

Specs vergelijking

Hieronder vind je een vergelijking van de belangrijkste specs van de iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max.

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 iPhone 17 iPhone 17 Air iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max Gewicht: 177g 165g 206g 233g Display: 6,3 inch OLED 6,5 inch OLED 6,3 inch OLED 6,9 inch OLED Resolutie: 2.622 x 1.206 2.736 x 1.260 2.622 x 1.206 2.868 x 1.320 Refresh rate: 120Hz 120Hz 120Hz 120Hz Helderheid 3.000 nits 3.000 nits 3.000 nits 3.000 nits Chipset: A19 A19 Pro A19 Pro A19 Pro Camera's achteraan: 48MP primair (26mm, ƒ/1,6), 48MP ultra-wide (13 mm, ƒ/2,2) 48MP primair (26mm, ƒ/1,6) 48MP primair (24mm, ƒ/1,78), 48MP ultra-wide (13 mm, ƒ/2,2), 48MP telefoto (4x optische zoom) 48MP primair (24mm, ƒ/1,78), 48MP ultra-wide (13 mm, ƒ/2,2), 48MP telefoto (4x optische zoom) Selfiecamera 18MP (ƒ/1,9) 18MP (ƒ/1,9) 18MP (ƒ/1,9) 18MP (ƒ/1,9) Opslag 256GB, 512GB 256GB, 512GB, 1TB 256GB, 512GB, 1TB 256GB, 512GB, 1TB, 2TB Kleuren: Zwart, Wit, Nevelblauw, Saliegroen, Lavendel Spacezwart, Wolkenwit, Hemelsblauw, Lichtgoud Zilver, Kosmisch Oranje, Diepblauw Zilver, Kosmisch Oranje, Diepblauw

Prijs en beschikbaarheid

Adviesprijs vanaf 1.229 euro

Pre-orders beschikbaar vanaf 12 september, levering vanaf 19 september

De iPhone Air werd aangekondigd tijdens Apple's Awe Dropping-evenement op 9 september. Pre-orders zijn beschikbaar vanaf 12 september om 14:00 uur en de nieuwe iPhones worden vanaf 19 september geleverd.

De iPhone Air heeft een adviesprijs vanaf 1.229 euro. Voor die prijs krijg je het model met 256GB aan opslagruimte. De prijs stijgt naar 1.479 euro voor 512GB en naar 1.729 euro voor 1TB. Hieronder zie je alle iPhone Air-prijzen nog eens in een overzichtelijke tabel.