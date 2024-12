Nieuwe leak voorspelt hoeveel dunner de iPhone 17 Air zal zijn

We hebben inmiddels al meerdere geruchten voorbij zien komen over een zogenaamde iPhone 17 Air (of iPhone 17 Slim) die volgend jaar zou uitkomen. Dit model zou mogelijk de iPhone 16 Plus kunnen vervangen. Nu hebben we wat meer details gekregen over hoe dun dit model wel niet kan worden.

Volgens Mark Gurman van Bloomberg, die over het algemeen wel weer waar hij het over heeft als het om Apple gaat, zal de iPhone 17 Air ongeveer 2 mm dunner zijn dan de iPhone 16 Pro.

Dat zal een flink verschil zijn, aangezien de iPhone 16 Pro maar 8,3 mm dik is. Het zou dus gaan om een verschil van 24% en dat zou de iPhone 17 Air de dunste iPhone tot nu toe maken (dunner dan de iPhone 6 uit 2014 met een dikte van 6,9 mm.

Het lijkt erop dat dit dunnere design gedeeltelijk mogelijk wordt gemaakt door het wisselen naar een nieuw modem voor de aankomende iPhones. Apple zal naar verwachting zijn eigen modem gaan gebruiken in plaats van een modem van Qualcomm. Dit is een gerucht dat we al eerder hebben gehoord en nu heeft Gurman het dus nogmaals genoemd.

Modem en display

Tot nu toe is de iPhone 6 nog de dunste iPhone ooit.

Volgens Gurman zien we het nieuwe Apple-modem voor het eerst in de iPhone SE 4 en die schijnt in maart 2025 te arriveren. Vervolgens zal het modem volgens dit gerucht dus ook aanwezig zijn in de iPhone 17-serie en zou er in 2026 alweer een verbeterde versie in de iPhone 18 zitten.

Apple is volgens een ander gerucht schijnbaar zelfs van plan om mobiele connectiviteit toe te voegen aan het modem en deze ook te gebruiken in Macs en de (volgende) Apple Vision Pro. Dat zal naar verwachting echter niet voor 2026 gebeuren, want de technologie moet daarvoor nog wat verder ontwikkeld worden.

Eerdere leaks rondom de iPhone 17 Air suggereerden al dat hij misschien geen fysiek simkaartslot meer zou krijgen, om hem zo dun mogelijk te maken. Daarnaast zou hij ook een dunner en efficiënter display kunnen introduceren dan de displays op de huidige iPhones.

Gurman geeft aan dat deze focus op het dunner maken van zijn toestellen Apple ook kan helpen bij de ontwikkeling van zijn eerste vouwbare iPhone. Dat apparaat zal waarschijnlijk ook niet voor 2026 (op zijn vroegst) verschijnen, maar hij lijkt wel onderweg te zijn.