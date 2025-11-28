Let op als je refurbished Apple-producten koopt tijdens Black Friday

Apple staat niet echt bekend om mooie kortingen tijdens Black Friday. Meestal moeten we voor de beste deals op Apple-producten het aanbod van andere retailers doorzoeken om wat degelijke deals op iPhones, iPads, MacBooks en andere Apple-apparaten te vinden.

Zelfs dan is "degelijke deals" soms nog wat optimistisch. Wil je echt goede deals op Apple-producten vinden, dan loont het vooral om eens te kijken naar refurbished producten tijdens Black Friday. Refurbished producten kosten je natuurlijk sowieso minder dan gloednieuwe modellen, maar sommige retailers gooien er tijdens Black Friday ook nog eens mooie kortingen tegenaan.

Dit soort kortingen kunnen het toch net wat aantrekkelijker maken om misschien toch eindelijk een nieuwe iPhone te kopen of eens te kijken of een MacBook iets voor jou is. Daarnaast is refurbished wel iets geruststellender dan gewoon tweedehands.

Je moet echter wel opletten als je gaat zoeken naar goede deals op refurbished Apple-producten. Net als bij alle andere Black Friday-deals zijn sommige deals gewoon te goed om waar te zijn. Dat kan te maken hebben met verschillende factoren en daar gaan we hieronder wat dieper op in.

Helemaal onderaan vind je een aantal van de beste Apple Black Friday-deals die wij zijn tegengekomen. Deze deals zijn niet op refurbished modellen, maar dan weet je wel met wat voor prijzen je die deals kan vergelijken en of de besparingen het waard zijn voor jou.

Wat maakt refurbished interessant (tijdens Black Friday)?

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

In principe zijn refurbished Apple-producten het hele jaar door wel het overwegen waard als je niet de hoofdprijs wil uitgeven aan een nieuwe telefoon, tablet of laptop en toch op zoek bent naar die Apple-kwaliteit of -stijl. Tijdens Black Friday worden deze producten, net als heel veel andere producten, nog iets interessanter.

Het is vooral het contrast tussen daadwerkelijk goede deals op Apple-producten bij aanbieders van refurbished modellen en de teleurstellende deals die Apple vaak zelf aanbiedt tijdens deze periode. Zo kregen wij dit jaar een mail binnen van Apple over hun deal waarbij je bij aankoop van een geselecteerd product een Apple Gift Card met een waarde tot 200 euro kan krijgen. Je betaalt hierbij gewoon het volledige bedrag voor een nieuw product en de deal is dat je tegoed krijgt om nog meer bij Apple te kopen (voor de volledige prijs).

Kijk je iets verder dan alleen bij Apple zelf, dan kom je hier en daar soms nog wel wat degelijke kortingen tegen op iets oudere modellen, maar echt hele goede kortingen op Apple-producten zal je meestal alleen tegenkomen als je ook naar het refurbished aanbod kijkt.

Bij refurbished modellen worden er veel minder grote marges gehanteerd dan bij nieuwe modellen en tegelijkertijd worden ze ook beter gecontroleerd dan simpelweg tweedehands apparaten. Als je tweedehands toch een beetje risicovol vindt wanneer het gaat om een belangrijke aankoop, zoals die van een nieuwe smartphone of laptop, dan kan het label refurbished je misschien toch een beetje geruststellen. Over het algemeen worden refurbished toestellen namelijk getest, gereinigd en wanneer nodig ook voorzien van nieuwe onderdelen voor ze weer doorverkocht worden. Vaak krijg je zelfs opnieuw één tot twee jaar garantie bij de verkoper.

Dat is normaal dus al een goede deal, maar helemaal als je tijdens Black Friday nog meer geld kan besparen op een toestel dat praktisch zo goed als nieuw aanvoelt.

Koop geen apparaat dat je binnen een jaar of twee weer moet vervangen

(Image credit: Apple)

Ons advies is dus: neem vooral een kijkje tussen de refurbished Apple-deals. Er zijn alleen wel wat dingen om rekening mee te houden. Zo is het belangrijk om te onthouden dat niet alles een goede deal is, zelfs niet als de prijs echt heel aantrekkelijk is.

Je zal ongetwijfeld goede deals tegenkomen op oudere Apple-apparaten, zoals de iPhone 13-serie of misschien zelfs nog een MacBook Pro uit 2019 met een Intel-chip, maar op de lange termijn kunnen dit soort deals soms eerder uitpakken als een dure vergissing dan een echt koopje.

Een richtlijn die we zouden aanhouden, is: koop sowieso geen MacBook zonder M-serie chip van Apple (M1 t/m M5 zijn de huidige chips) en waarschijnlijk ook geen iPhone zonder USB-C-poort meer (alles wat ouder is dan de iPhone 15-serie). De M1 MacBooks kan je misschien ook beter overslaan, aangezien die chip inmiddels ook al vijf jaar oud is.

Het is altijd een afweging. Hoe meer je bespaart op de prijs, hoe meer je ook bespaart op het aantal jaren dat dit toestel nog ondersteund wordt. Het is natuurlijk zonde als je na één of twee jaar alweer op zoek moet naar een vervanger.

Daarnaast zijn Intel Macs op dit punt ook merkbaar trager en minder energiezuinig. Ook is het gewoon niet echt handig of toekomstbestendig meer om een iPhone te kopen waarbij je Lightning-kabels en -accessoires kan gaan kopen die je weer weg kan gooien als je weer op zoek gaat naar je volgende telefoon.

Dit wil niet zeggen dat je niet verder moet kijken dan alleen modellen van een jaar geleden. Het gaat vooral om de juiste balans tussen prijs en toekomstbestendigheid. Het is toch wel fijn als je niet alleen een garantie van een jaar of twee hebt, maar ook de zekerheid dat je nieuwe aankoop meer dan een paar jaar mee kan gaan.

Check het prijsverschil met nieuwe exemplaren

Het is overigens gemakkelijk om ervan uit te gaan dat vrijwel elke refurbished deal een goede deal is, maar als je te maken hebt met iets oudere modellen, raden we je altijd aan om ook eens te checken voor hoeveel geld je dat model in nieuwstaat kan vinden bij verschillende retailers.

Sommige retailers kunnen namelijk toevallig tijdens deze Black Friday van hun voorraad van oudere Apple-producten af willen komen, waardoor modellen in nieuwstaat niet altijd veel in prijs verschillen van refurbished modellen. Als je maar een paar tientjes extra hoeft te betalen voor een volledig nieuwe iPhone, iPad of MacBook, dan is dat toch wel wat interessanter dan een refurbished model.

Dit soort situaties zal je dus eerder tegenkomen bij de wat oudere generaties zoals de M1 MacBook Air. Refurbished is beter dan "gewoon" tweedehands, maar helemaal geen gebruikssporen is natuurlijk nog beter.

De beste Apple-deals

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Hieronder zie je twee van de beste Apple-deals die wij tijdens Black Friday 2025 zijn tegengekomen. Als je op zoek gaat naar refurbished modellen, zorg er dan voor dat het prijsverschil met deze nieuwe exemplaren groot genoeg is, want anders zijn deze deals misschien toch interessanter.

iPad Air (M3, 11 inch) van €669 voor €569 [NL] De 11-inch iPad Air met M3 combineert de kracht van een laptop met de compacte vormfactor van een tablet. In combinatie met een toetsenbord kan hij je laptop haast vervangen. Ook in BE voor €588