We verwachten dat de iPhone 17 Air een van de dunste smartphones van het jaar wordt (als hij inderdaad dit jaar verschijnt). Er is zelfs een kans dat hij nog dunner wordt dan de Samsung Galaxy S25 Edge. Een nieuw lek geeft ons echter een goed idee van hoe dun deze nieuwe iPhone misschien kan zijn in vergelijking met een van de huidige modellen van Apple.

De leaker Majin Bu (via GSMArena) heeft een aantal foto's gedeeld van wat lijkt op een dummy unit voor de iPhone 17 Air naast een iPhone 16 Plus. We zeggen hier dat het lijkt op een iPhone 17 Air, want in de post wordt het toestel gewoon de iPhone 17 Air genoemd. Het zou een prototype kunnen zijn, maar het lijkt ons waarschijnlijker dat het een dummy is die verder niet functioneert.

Hoe dan ook, in deze afbeeldingen lijkt het toestel iets meer dan half zo dik te zijn als de iPhone 16 Plus van 7,8 mm dik. Waarschijnlijk zal het toestel in werkelijkheid wel iets dikker zijn, want andere leaks wijzen op een 5,65 mm dikte voor de iPhone 17 Air. Hoe dan ook, hij lijkt in ieder geval extreem dun te zijn.

Is iPhone 17 Air a good upgrade? pic.twitter.com/AfbYZfKCmvMay 18, 2025

Helaas geen dun camerablok

Hoewel het grootste gedeelte van de telefoon er dus extreem dun uitziet, steekt de enkele camera aan de achterkant wel opvallend ver uit. De plek waar de lens zich bevindt, lijkt nog ongeveer net zo dik te zijn als dat gebied op de iPhone 16 Plus. Dat kan dus betekenen dat het dikste punt van de iPhone 17 Air misschien niet (veel) dunner is dan de dikte van de huidige iPhones.

Helaas valt deze camera op deze manier ook veel meer op, omdat de rest van de behuizing dus wel enorm dun is. Het camerablok valt hier veel meer op dan bij de iPhone 16 Plus. Dat is een beetje jammer gezien de focus op een superdun design. Er is natuurlijk een kans dat het design dat in deze afbeeldingen te zien is, niet accuraat is. De afbeeldingen komen echter wel redelijk overeen met eerdere gelekte afbeeldingen.

Waarschijnlijk is dit een probleem dat momenteel niet volledig te vermijden is. Apple zou de iPhone 17 Air voorzien van maar één camera achterop om het toestel zo dun mogelijk te kunnen maken. Het verkleinen van de lens en andere cameraonderdelen is waarschijnlijk echter niet mogelijk zonder ook in te leveren op camerakwaliteit.

De iPhone 17 Air lijkt dus nog steeds een flinterdunne smartphone te worden, maar alleen niet op de locatie van de camera.