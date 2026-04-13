Met 'Tap to Share' brengt Google nog een handige iPhone-feature naar Android

Android heeft inmiddels al wat langer zijn eigen alternatief voor AirDrop, namelijk 'Quick Share', en sommige Android-telefoons ondersteunen nu zelfs AirDrop zelf via Quick Share. Wat nog wel mist bij dit AirDrop-alternatief, is een alternatief voor de NameDrop-feature. Deze feature laat iPhones heel eenvoudig contactinformatie met elkaar delen door de iPhones tegen elkaar te houden. Gelukkig komt er binnenkort ook een alternatief voor die feature naar Quick Share. De nieuwe Android-feature zal 'Tap to Share' heten.

Dit is niet de eerste keer dat we iets over Tap to Share horen, maar dankzij Android Authority hebben we nu een beter idee van wat we van de aankomende feature kunnen verwachten. Het team van Android Authority heeft het namelijk voor elkaar gekregen om de Tap to Share-gebruikersinterface te activeren binnen Google Play Services v26.15.3.

De feature is nog niet officieel gelanceerd, dus het is nog mogelijk dat de interface of de precieze implementatie kunnen veranderen, maar in zijn huidige vorm biedt het dus al een alternatief voor de handige feature van Apple. Wel werkt Tap to Share net iets anders dan NameDrop. Bij Apple's feature hou je de bovenkant van je iPhone tegen de bovenkant van een andere iPhone, terwijl je bij Tap to Share twee Android-telefoons deels moet laten overlappen (ook wel bij de bovenkant van de displays).

(Image credit: Android Authority)

Een NFC-probleem

Android Authority gokt dat het laten overlappen van de telefoons nodig is om te compenseren voor de verschillende locaties van de NFC-chips in verschillende Android-telefoons. Door ze te laten overlappen, is het waarschijnlijker dat de NFC-chips wat dichter bij elkaar in de buurt zitten, zodat het versturen van data mogelijk is.

Vervolgens hou je de telefoons dus dicht bij elkaar totdat het scherm begint te gloeien (aan de randen). Dat is wanneer je contactinformatie wordt uitgewisseld. Je zou Tap to Share daarnaast ook nog kunnen gebruiken om foto's, video's en andere bestanden te delen.

Het is helaas nog niet helemaal duidelijk wanneer Tap to Share precies gelanceerd wordt, maar aangezien Android Authority de interface voor de feature al heeft teruggevonden, lijkt de ontwikkeling redelijk vergevorderd te zijn. Misschien zien we deze feature verschijnen in Android 17, ergens halverwege 2026.

Het is ook niet duidelijk of de feature meteen naar allerlei verschillende toestellen wordt uitgerold of dat het eerst weer op Pixels verschijnt en daarna naar andere Android-toestellen komt (net als bij de AirDrop-ondersteuning).