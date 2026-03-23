De Samsung Galaxy S26-serie krijgt ondersteuning voor AirDrop

Samsung geeft zijn nieuwe Galaxy S26-serie een grote update, waar zowel Samsung Galaxy- als iPhone-gebruikers erg blij mee kunnen zijn: Samsungs versie van Quick Share zal binnenkort ondersteuning krijgen voor Apple's AirDrop.

Quick Share en AirDrop doen in principe eigenlijk al ongeveer hetzelfde, maar dan voor verschillende platforms (Android en iOS). Beide features laten je snel en draadloos bestanden, foto's en video's versturen van de ene naar de andere telefoon (of andere apparaten). De features gebruiken ook allebei Bluetooth en Wi-Fi om de twee apparaten te verbinden aan elkaar. Tot nu toe kon je echter niet op deze manier een iPhone en een Galaxy-toestel met elkaar verbinden, maar daar komt nu dus verandering in.

Vanaf vandaag wordt de update uitgerold in Zuid-Korea, later deze week ook in de VS en daarna zou de update ook naar andere regio's moeten komen. We weten alleen nog niet wanneer we deze AirDrop-update in Nederland en België kunnen verwachten. Quick Share krijgt dus een update waardoor Galaxy-telefoons bestanden kunnen delen met iPhones via het AirDrop-protocol, maar het zijn (voor nu) wel alleen de nieuwe Samsung Galaxy S26-modellen die de update krijgen. Samsung heeft wel al aangegeven dat de update "op een later moment" naar andere apparaten zal komen.

Het activeren van de feature moet erg eenvoudig zijn. Je zou simpelweg op je Galaxy S26-toestel naar Instellingen > Verbonden apparaten > Quick Share > Delen met Apple-apparaten moeten gaan en daar krijg je dan de optie om een iPhone in de buurt te selecteren. Die iPhone moet dan wel AirDrop-verzoeken van iedereen (of waarschijnlijk in ieder geval van contacten) kunnen ontvangen.

Eerst Google, nu Samsung

Samsungs toestellen zijn niet de eerste Android-telefoons die AirDrop ondersteunen. Google voegde aan het einde van vorig jaar namelijk ook al via een update AirDrop-ondersteuning toe aan de Quick Share-optie op Pixel-apparaten. Quick Share op Pixel 10-modellen gebruikt dan ook dezelfde achterliggende architectuur als Quick Share op Galaxy-telefoons. Het komt dus niet echt als een verrassing dat dit mogelijk is op de nieuwe S26-toestellen, maar het is wel fijn dat Samsung het ook daadwerkelijk mogelijk gaat maken.

We weten momenteel nog niet zeker of deze nieuwe versie van Quick Share voor de Galaxy S26-serie het ook mogelijk maakt om bestanden van een iPhone via AirDrop naar een Galaxy S26 te sturen of dat het een kwestie van eenrichtingsverkeer is. De Pixel 10-serie ondersteunt wel het delen van bestanden in beide richtingen, dus er bestaat wel een grote kans dat dit ook bij Samsung het geval zal zijn, aangezien de feature toch grotendeels gebaseerd is op Google's technologie.

Deze verdere uitbreiding van AirDrop-ondersteuning is een goede ontwikkeling. Dit betekent hopelijk dat steeds meer Android-apparaten van verschillende merken de ondersteuning toe zullen voegen, waardoor je niet meer per se in een bepaald ecosysteem hoeft te zitten om gemakkelijk en snel bestanden met andere mensen (of apparaten) te delen.