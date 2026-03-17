Samsung bevestigt "probleem" met het scherm van de Galaxy S26 Ultra

Is het scherm van de Samsung Galaxy S26 Ultra iets minder helder vanwege het nieuwe Privacy Display? Het korte antwoord is ja. Samsung zelf heeft inmiddels een officiële reactie gegeven hierover.

Verschillende publicaties, waaronder ook wij, merkten tijdens testen van de Galaxy S26 Ultra dat het scherm minder helder was ten opzichte van de Samsung Galaxy S25 Ultra. In elke test was de helderheid van het flagship van vorig jaar ietsje hoger.

Samsung gaf de volgende reactie: "Privacy Display is ontworpen om de privacy van de gebruiker te beschermen door een levendige visuele ervaring te bieden bij normaal gebruik van de telefoon. Er kan enige variatie optreden wanneer de telefoon onder bepaalde hoeken wordt gehouden en wanneer de helderheid op het maximum staat, maar de impact tijdens het eigenlijke gebruik zou verwaarloosbaar moeten zijn."

Geen illusie

Samsung ontkent niet dat er "enige variatie" zichtbaar zal zijn en hun verklaring maakt duidelijk dat het Privacy Display (technologie die je scherm verduistert voor mensen die er schuin naar kijken) hiervoor verantwoordelijk is. Natuurlijk zijn er wel de kanttekeningen dat de telefoon "onder bepaalde hoeken gehouden" moet worden en dat de helderheid maximaal ingesteld moet worden.

De impact van deze variaties is naar onze mening inderdaad verwaarloosbaar. Tijdens onze review hebben namelijk nooit problemen ondervonden. Om de theorie te testen, moesten we de telefoon naast de S25 Ultra leggen, ervoor zorgen dat de helderheid van beide telefoons overeenkwam en ze vervolgens vanuit een schuine hoek bekijken om het verschil echt te kunnen zien.

Naast klachten over de helderheid, zijn er nog enkele gebruikers die klagen over misselijkheid en vermoeide ogen. Daar hadden we zelf echter geen last van. Uiteindelijk is het Privacy Display een van de redenen waarom we zo enthousiast zijn over de Galaxy S26 Ultra. Hoewel Samsung talloze nieuwe AI-functies heeft geïntroduceerd, is het Privacy Display in zekere zin "traditionele" technologie waar iedereen iets aan heeft.