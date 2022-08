Verwacht meer gelijkenissen tussen Xbox Game Pass en PS Plus

De volgende game voor PS Plus is onthuld, en het lijkt erop dat Sony's dienst binnenkort meer op Xbox Game Pass gaat lijken.

Ghost Recon Wildlands komt later deze maand naar PS Plus Extra en Premium, als onderdeel van de nieuw vernieuwde on-demand gamebibliotheek van de service. Dit meldt Dealabs gebruiker billbil-kun (opens in new tab), die al enkele maanden met succes elke PS Plus titel lekt (via Push Square (opens in new tab)).

In deze tactische open-world shooter moet je in Bolivia een machtige drugskartel uitschakelen. De game heeft alle eigenschappen van je typische sandbox-game van Ubisoft. Het is niet de beste co-op game ooit gemaakt, maar met drie andere vrienden haal je alsnog genoeg plezier uit dit spel.

Inhaalactie

(Image credit: Ubisoft)

Wildlands wordt toegevoegd aan PS Plus als onderdeel van de Ubisoft+ Classics-bibliotheek. Dit is een selectie van oudere Ubisoft-titels die beschikbaar zijn voor alle Extra- en Premium-leden. De toevoeging is echter extra opmerkelijk omdat de game net pas is toegevoegd aan Xbox Game Pass.

Eerder dit jaar kondigde Microsoft een nieuwe samenwerking met Ubisoft aan, en Microsoft beloofde meer titels van de uitgever naar de Game Pass te brengen. Tot nu toe zijn dat Assassin's Creed Origins, Watch Dogs 2, en onlangs Ghost Recon Wildlands. Er werd aangenomen dat deze releases het resultaat waren van de recente deal tussen de bedrijven, maar de toevoeging van Wildlands aan PS Plus suggereert dat de Xbox uitbreidingen misschien niet zo exclusief zijn als eerder werd gedacht. Naarmate er meer titels op Ubisoft+ verschijnen, zouden de twee diensten meer op elkaar kunnen gaan lijken dan ooit.

De twee diensten delen niet alleen de Ubisoft-titels. Yakuza: Like a Dragon komt later deze maand naar PS Plus en de rest van de serie verschijnt later in het jaar. De meeste Yakuza-games staan al op Xbox Game Pass, dus Sony moet misschien opschieten.

Microsoft hoopt wellicht zijn voorsprong te behouden met hun day-one lanceringen, games die na lancering meteen beschikbaar zijn op de Xbox Game Pass. Sony heeft ondertussen een uitgebreide catalogus van retro PS1, PS2 en PS3 games. Deze competitie is uiteindelijk alleen maar gunstig voor abonnees die meer games en functies krijgen.