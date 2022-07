'PS Plus Essential augustus 2022: deze spellen krijg je deze maand gratis'

De volgende selectie maandelijkse games voor PS Plus Essential zijn onthuld, en één titel in het bijzonder kan wel eens heel interessant zijn voor abonnees.

Yakuza: Like a Dragon is in augustus naar verluidt beschikbaar voor PS Plus-leden. Deze informatie komt van de Dealabs-gebruiker billbil-kun (opens in new tab) die regelmatig de selectie gratis maandelijkse PS Plus-games heeft geleakt.

Yakuza: Like a Dragon kwam in 2020 uit en is misschien wel een van de beste JRPG’s van de afgelopen jaren en een uitblinker van de langlopende gameserie. De klassieke beat-’em-up gevechten zijn ingeruild voor een turn-based systeem. Dit spel voor de PS4 en PS5 heef alle kenmerken van een geweldige RPG: onvergetelijke sidequests, een sterk verhaal en een grote wereld om te verkennen.

Als je nog nooit een Yakuza-spel hebt gespeeld dan is Like a Dragon een ideale plek om te beginnen. Het speelt zich af in een andere stad dan zijn voorgangers en met nieuwe personages. Je hoeft dus niets te weten over de langlopende serie (opens in new tab) om te beginnen. Dit scheelt heel wat tijd, want vijftien jaar aan games speel je niet even op een middagje uit.

Do a kickflip!

(Image credit: Activision)

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 (opens in new tab) staat ook op de lijst van billbil-kun. Deze remaster van de iconische eerste twee titels in de skateboard-serie uit 2020 is nagenoeg perfect. Deze release van gameontwikkelaar Vicarious Visions laat zien dat een remaster meer kan zijn dan een simpele cash grab.

De horror-platformer Little Nightmares uit 2017 is het laatste spel op de lijst. In Little Nightmares speel je als een miniatuurfiguurtje die puzzels oplost en moet ontsnappen aan allerlei monsters.

Als je een PS Plus-abonnee bent, kun je deze drie games van 2 augustus tot 6 september bemachtigen. Je kan deze games blijven spelen totdat je PS Plus-lidmaatschap duurt. Deze games zijn beschikbaar voor PS Plus Extra- en Premium-abonnees.

Als je een Xbox Game Pass-abonnee bent, dan heb je ook geluk. Yakuza: Like a Dragon is al beschikbaar op het platform, net zoals andere games uit de serie zoals Yakuza 0 en Yakuza Kiwami.