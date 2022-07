Line-up games PS Plus Extra en Premium voor juli mogelijk geleakt

Een recent leak heeft mogelijk naar buiten gebracht welke games later deze maand voor de PlayStation Plus Extra en Premium-abonnees beschikbaar komen.

De leaker achter deze lijst is BlackBate (opens in new tab), een gebruiker van ResetEra (via PushSquare (opens in new tab)). Hij claimt dat hij weet welke ''verschillende games'' worden toegevoegd aan PlayStation Plus. De nieuwe games zijn onderdeel van de opfrisser halverwege de maand voor Extra en Premium-abonnees.

De lijst bestaat uit de reeds bevestigde game (opens in new tab) Stray, Final Fantasy 7 Remake Intergrade (opens in new tab) en FF7R Episode Intermission en Saints Row IV: Re-Elected. Daarbovenop komen er nog verschillende Assassin's Creed-titels naar de dienst als Black Flag, Unity, Rogue Remastered, Freedom Cry en The Ezio Collection.

Volgens BlackBate worden deze games op 19 juli beschikbaar gesteld. Dit is echter ook de releasedatum voor Stray. Waar ook rekening mee moet worden gehouden is dat BlackBate zegt dat dit ''enkele games'' zijn die worden toegevoegd. Daarmee lijkt de leaker te zeggen dat de line-up nog meer titels bevat dan de al genoemde games.

De leaker heeft al eerder correcte leaks via ResetEra naar buiten gebracht, dus lijkt deze informatie betrouwbaar. Ze plaatsen niet veel of vaak op het platform, maar zoals PushSquare opmerkte, hebben ze eerder informatie geleakt over Death Stranding Director's Cut (opens in new tab) en de Skull and Bones re-reveal (opens in new tab).

We weten het nooit 100 procent zeker totdat Sony officieel de line-up bevestigt. Ook is nog niet zeker of de games op deze datum worden vrijgegeven. De aanwezigheid van Ubisoft-titels is echter wel te verklaren, aangezien de Ubisoft+ Classics-catalogus onderdeel is van PlayStation Plus. De belofte van de publisher in mei was dat het aanbod ''direct uit 27 titels bestaat en tegen het einde van 2022 uit 50 games bestaat.''

Wat is de opfrisser die halverwege de maand komt?

Alles wat we hierboven benoemen is onderdeel van PlayStation's vernieuwde PlayStation Plus abonnementsdienst. PlayStation Plus bevat nu drie nieuwe niveaus: Essential, Extra en Premium. Alhoewel de Essential-laag praktisch hetzelfde is als de oorspronkelijke PS Plus-dienst met toegang tot online multiplayer, PlayStation Store-kortingen en maandelijkse PS4 en PS5-games, bieden Extra en Premium nog meer.

Sony heeft bevestigd (opens in new tab) dat bij Extra en Premium-lagen, naast de voordelen die je al bij Essential krijgt, een maandelijkse opfrisser aan games krijgt ''die middenin de maand worden toegevoegd.'' De nieuwe games worden toegevoegd aan Extra en Premium/Deluxe-abonnementen. Volgens Sony ''is het een wisselend aantal games dat maandelijks wordt toegevoegd.''

Sony heeft de datum van deze tweede opfrisser nog niet bevestigd. Wel heeft het bedrijf bevestigd (opens in new tab) dat Stray op 19 juli wordt uitgebracht en ''deze ook direct beschikbaar is voor PlayStation Plus Extra en Premium-abonnees.''

De standaard line-up van PS Plus-games van juli (opens in new tab) voor alle PS Plus-niveaus is al onthuld. Spelers kunnen deze maand Crash Bandicoot 4: It's About Time, The Dark Pictures Anthology: Man of Medan en Arcadegeddon downloaden.