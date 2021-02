Star op Disney Plus uitgelegd: releasedatum, nieuwe content, prijsverhoging en meer

Disney Plus krijgt er binnenkort een hoop nieuwe content bij, dankzij de komst van Star. Het nieuwe entertainmentkanaal brengt nieuwe films en series naar Disney Plus, die voorheen als te "volwassen" zouden worden gezien op de streamingdienst. Ook de app wordt van een update voorzien om families te navigeren door de nieuwe content.

Het goede nieuws is dat je niets hoeft te doen om Star op je beeldscherm te krijgen. Het is namelijk een onderdeel van het Disney Plus-abonnement. De Star-tegel wordt toegevoegd aan de bestaande app zodra de extra content beschikbaar is.

Er komen ook nieuwe Star Originals naar Disney Plus. Vier ervan zijn al bekend: Solar Opposites, Big Sky, Helstrom en Love, Victor. Daarnaast verschijnen er hoop bekende en onbekende films en series.

We vertellen je hieronder alles wat je over Star te weten wil komen, inclusief een volledige lijst van alle films en series die vanaf de lancering te zien zullen zijn.

Wat is Disney Plus Star?

Star wordt op Disney Plus beschreven als een "nieuw merk voor algemene entertainmentcontent". Wij denken echter dat je het vooral kunt zien als een nieuw kanaal binnen Disney Plus. Op de homepagina wordt vanaf de lancering een nieuwe tegel toegevoegd.

Dat plaatst Star naast al bestaande kanalen, zoals Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic. Dit opent de deur naar nog meer content, inclusief titels van Disney Television Studios, FX, 20th Century Studios en 20th Television.

Je hoeft niets te doen om Star te verkrijgen. Het is een onderdeel van jouw Disney Plus-abonnement.

Disney Plus Star releasedatum

Star verschijnt op 23 februari 2021 op Disney Plus. De nieuwe content is vanaf die datum voor zowel Nederland als België beschikbaar.

Disney Plus Star prijsverhoging

Als Star van start gaat op 23 februari, zal de prijs van het abonnement stijgen van 6,99 euro naar 8,99 euro per maand. Ook de prijs van een jaarabonnement stijgt van 69,99 euro naar 89,99 euro.

Als je momenteel al lid bent, dan mag je de oude prijs blijven betalen tot 23 augustus 2021. Je kunt nog tot 23 februari gebruik maken van dit lage tarief, door voor die datum een abonnement af te sluiten.

Als je tussen 23 februari en 23 augustus besluit je abonnement op te zeggen, betaal je de hogere prijs van 8,99 als je later toch wil terugkeren naar het platform.

De goedkoopste manier om van Disney Plus te blijven genieten is om een jaarabonnement aan te schaffen voor 23 februari. Je betaalt dan namelijk niets extra's tot begin 2022.

Star-series en films op Disney Plus

Hieronder vind je de volledige lijst aan series die vanaf 23 februari beschikbaar zijn op Disney Plus, dankzij de komst van Star.

De eerste vier Star Orinals zijn al onthuld: Love, Victor is een Hulu-serie over een jonge man die een nieuwe start wil maken op school terwijl hij zijn seksuele voorkeur ontdekt. Big Sky is een thriller van ABC over een privédetective die ontvoerde slachtoffers probeert te redden. Bij de lancering zijn er drie afleveringen beschikbaar. Daarna zal er elke week een nieuwe aflevering uitrollen.

De langverwachte animatieserie Solar Opposites komt ook naar Star. Het is van de makers van Rick and Morty. Ook de Marvel-serie Helstrom zal te zien zijn.

Verder kun je een uitgebreide bibliotheek verwachten, met onder meer Lost, 24, Buffy the Vampire Slayer, Desperate Housewives, How I Met Your mother en Grey's Anatomy.

Dit zijn alle series die naar Disney Plus komen met de komst van Star:

24 (S1-8)

24: Legacy (S1)

24: Live Another Day (S9)

9-1-1 (S1-3)

9-1-1: Lone Star (S1)

According To Jim (S1-8)

Alias (S1-5)

American Dad (S1-15)

American Horror Story (S1-9)

Big Sky (S1) (Star Original)

Blackish (S1-7)

Bones (S1-12)

Brothers & Sisters (S1-5)

Buffy The Vampire Slayer (S1-7)

Castle (S1-8)

The Cleveland Show (S1-4)

Code Black (S1-3)

Cougar Town (S1-6)

Desperate Housewives (S1-8)

Devious Maids (S1-4)

Family Guy (S1-18)

Firefly (S1)

Flashforward (S1)

The Fosters (S1-5)

Gifted, The (S1-2)

Glee (S1-6)

Grey's Anatomy (S1-16)

Helstrom (S1) (Star Original)

How I Met Your Mother (S1-9)

Lance (S1)

Lost (S1-6)

Love, Victor (S1) (Star Original)

Mars (S1-2)

Modern Family (S1-11)

O.J.: Made In America (S1)

Perception (S1-3)

Prison Break (S1-5)

Raising Hope (S1-4)

Resident, The (S1-3)

Resurrection (S1-2)

Revenge (S1-4)

Scandal (S1-7)

Scream Queens (S1-2)

Scrubs (S1-9)

Siren (S1)

Sleepy Hollow (S1-4)

Solar Opposites (S1) (Star Original)

Sons Of Anarchy (S1-7)

The Strain (S1-4)

Terra Nova (S1)

Terriers (S1)

Ugly Betty (S1-4)

The Walking Dead (S1-10)

The X-Files (S1-9)

Hieronder vind je alle films die naar Disney Plus komen vanaf 23 februari. Er zitten ook wat Oscar-winnende films bij.

12 Rounds

127 Hours

The 13th Warrior

25th Hour

42 To 1

500 Days Of Summer

9 To 5

Abraham Lincoln: Vampire Hunter

Absolutely Fabulous: The Movie

Adam (2009)

The Air Up There

The Alamo (2004)

Alien

Alien Resurrection

Alien Vs. Predator

Alien: Covenant

Alien3

Aliens

All About Steve

Annapolis

Another Earth

Antwone Fisher

Aquamarine

Armageddon

Australia

Bachelor Party

Bad Company (2002)

Bad Times At The El Royale

Baggage Claim

Battle Of The Sexes

Beaches

Before And After (1996)

The Best Exotic Marigold Hotel

Big Trouble

Big Trouble In Little China

Black Nativity

The Book Thief

Borat: Cultural Learnings Of America For Make Benefit Glorious Nation ...

Boys Don't Cry

Braveheart

Breaking And Entering

Brokedown Palace

Brooklyn Brothers In Exile

Brown Sugar

Bubble Boy

Buffy, The Vampire Slayer

Can't Buy Me Love

Casanova (2005)

Catch That Kid

Cedar Rapids

Chain Reaction

Chasing Tyson

Cleopatra (1963)

Cocktail

Cold Creek Manor

The Color Of Money

Commando (1985)

Con Air

Conan The Barbarian

Consenting Adults

Crazy Heart

Crazy/Beautiful

Cyrus

The Darjeeling Limited

The Dawn Of The Planet Of The Apes

The Day The Earth Stood Still (2008)

The Day The Series Stopped

Deadpool

Deadpool 2

Deceived (1991)

Deep Rising

Deion's Double Play

Deja Vu

Die Hard

Die Hard 2

Die Hard With A Vengeance

Dom Hemingway

Dragonball: Evolution

The Drop

The East

Ed Wood

The Edge

Enemy Of The State

Enough Said

Exodus: Gods And Kings

The Fab Five (2011)

The Family Stone

Far From The Madding Crowd (2015)

Fever Pitch

The Final Conflict

Four Falls Of Buffalo

The French Connection

Fright Night

From Hell

G.I. Jane

A Good Day To Die Hard

Good Morning, Vietnam

The Good Son (1993)

A Good Year

Goodbye Christopher Robin

The Grand Budapest Hotel

Grosse Pointe Blank

Guilty As Sin

The Happening

The Hate U Give

He Got Game

High Fidelity

Hitchcock

Hitman

Hoffa

Holy Man

Hope Springs (2003)

I Love You, Beth Cooper

I Origins

I, Robot

Idiocracy

In Her Shoes

Independence Day

Independence Day: Resurgence

Isle Of Dogs

Jennifer's Body

The Jewel Of The Nile

John Tucker Must Die

Johnson Family Vacation

Jordan Rides The Bus

Just Married

Just Wright

Kingsman: The Golden Circle

Kingsman: The Secret Service

La 92

The Ladykillers

Last Dance (1996)

The Last King Of Scotland

The League Of Extraordinary Gentlemen

The Life Aquatic With Steve Zissou

Like Mike

Live Free Or Die Hard

The Longest Ride

Love, Simon

Mad Love (1995)

The Man From Snowy River

Margaret

The Marine

Marked For Death

The Marrying Man

Martha Marcy May Marlene

Mash

Max Payne

The Maze Runner

Maze Runner: The Death Cure

Maze Runner: The Scorch Trials

Me And Earl And The Dying Girl

Men Of Honor

Metro

Miami Rhapsody

Miller's Crossing

Mistress America

My Cousin Rachel (2017)

My Cousin Vinny

My Father The Hero

Mystery, Alaska

Nature Boy

Never Let Me Go

No Mas

Nothing To Lose

Nothing To Lose

Office Space

The Omen (2006)

The Other Woman (2014)

Our Family Wedding

Paper Towns

Pathfinder (2007)

Planet Of The Apes (1968)

Planet Of The Apes (2001)

The Pony Excess Poseidon Adventure

The Powder Preacher's Wife

Pretty Woman

Primeval

The Pyramid

Quiz Show

Ravenous

Ready Or Not

Rebound

Red Sparrow

Revenge Of The Nerds II: Nerds In Paradise

The Ringer

Robin Hood (1991)

The Rocker

Romancing The Stone

Romy And Michele's High School Reunion

The Royal Tenenbaums

Ruby Sparks

Runaway Bride

Rushmore

Ruthless People

Say Anything

The Scarlet Letter

The Secret Life Of Bees

The Sessions

Shadow Conspiracy

Shallow Hal

The Shape Of Water (2017)

Simon Birch

A Simple Twist Of Fate

Six Days, Seven Nights

Sleeping With The Enemy

Snatched

Solaris

Someone Like You

Speed

Speed 2: Cruise Control

Spy Hard

Starship Troopers

Step

Stoker

Summer Of Sam

Super Troopers (2002)

Surrogates

Swing Kids

Taxi (2004)

There's Something About Mary

The Thin Red Line (1999)

The Three Stooges (2012)

Tim Richmond: To The Limit

Titan A.E.

Toys

Trance

Transporter 2

The Transporter

Unbreakable

Unstoppable (2010)

V.I. Warshawski

Veronica Guerin

Victor Frankenstein

The Village (2004)

Von Ryan's Express

Waitress

War For The Planet Of The Apes

The War Of The Roses

The Watch (2012)

The Waterboy

The Way Way Back

What's Love Got To Do With It

When A Man Loves A Woman

White Men Can't Jump

Wild (2014)

Win Win

Woman On Top

Working Girl (1988)

The X-Files

The X-Files: I Want To Believe

Disney Plus: ouderlijk toezicht

Disney Plus brengt nieuwe mogelijkheden voor ouderlijk toezicht bij de lancering van Star. Nadat Star van start is gegaan, wordt aan klanten gevraagd om zich aan te melden voor de uitgebreide inhoudsbibliotheek met een leeftijd van 18+ bij het inloggen.

Het wachtwoord moet dan opnieuw worden ingevoerd om ervoor te zorgen dat de accounteigenaar degene is die eventuele wijzigingen verifieert. Ouders kunnen dan limieten instellen voor profielen op basis van inhoudsclassificaties, waardoor kinderen worden beschermd tegen inhoud voor volwassenen, zoals de grove mond van John McClane van Die Hard.

Een pincode kan worden gebruikt om te voorkomen dat jongere mensen toegang krijgen tot accounts voor volwassenen. Er zullen in totaal zeven inhoudsclassificaties zijn, variërend van 0+ tot 18+. Voor accounts met 18+ toegestane inhoud mag je echter verwachten dat series en films van Star worden gemengd met het bestaande Disney Plus-aanbod.

De bedieningselementen worden op 23 februari aan Disney Plus toegevoegd.