Samsung geeft eerste beelden van Galaxy Z Flip 4 en Fold 4 vrij

Het tweede grote event van Samsung komt er al snel aan. Om nog extra enthousiasme te creëren heeft het bedrijf nu een officiële trailer gelanceerd voor de volgende Galaxy Unpacked. Hierin laat het Zuid-Koreaanse bedrijf de designs zien van minimaal twee telefoons, waarvan vrijwel zeker is dat dit de Samsung Galaxy Z Flip 4 en de Samsung Galaxy Z Fold 4 zijn.

Alhoewel Samsung de smartphones niet bij naam heeft genoemd, verwachten we al een tijdje dat deze te zien zijn op een event dat op 10 augustus plaatsvindt. Eerdere teasers hadden echter de focus op een opvolger van de Samsung Galaxy Z Flip 3: om nu hier ook een nieuwe Z Fold te zien is geruststellend.

Wat kunnen we van deze telefoons verwachten? De video toont slechts een korte glimp van de twee smartphones, maar verschillende hoeken worden getoond en sommige details kunnen worden gespot.

Bij de Samsung Galaxy Z Flip 4 (of tenminste de foldable fliptelefoon die zo zou kunnen worden genoemd) lijkt er sprake te zijn van twee cameralenzen op de achterkant samen met een flitser.

Dat komt overeen met de Samsung Galaxy Z Flip 3. Ook klopt het tweekleurige ontwerp aan de achterzijde en de plaatsing van poorten, knoppen en antennelijnen van wat we hier kunnen zien.

Beelden van de volgende Samsung Galaxy Z Fold zijn vluchtiger, maar ook deze lijkt erg op zijn voorganger van wat we kunnen zien. Dat is niet verrassend, want uit eerdere leaks kwam dit al naar voren.

Naast de beelden bevat deze trailer ook tekst die hint naar mogelijke verbeteringen. Er wordt gesproken over nieuwe manieren om te werken en te spelen, nieuwe manieren om het leven vast te leggen en nieuwe ervaringen die ons gedrag voor altijd gaan veranderen.

Een deel daarvan is vrij vaag en zou gewoon kunnen wijzen op de voordelen die opvouwbare telefoons hebben ten opzichte van platte telefoons. Het stukje over het vastleggen van de levensduur is waarschijnlijk een hint naar camera-upgrades: vooral omdat het wordt gevolgd door beelden van de lenzen van de Galaxy Z Flip 4.

De vermelding van nieuwe manieren om te werken en te spelen zou een hint kunnen zijn naar het gerucht over de S Pen-ingang in de Samsung Galaxy Z Fold 4. We komen er op 10 augustus hoe dan ook achter.

Analyse: meer dan alleen foldables

Hoewel de Samsung Galaxy Z Fold 4 en Samsung Galaxy Z Flip 4 waarschijnlijk de sterren van Samsungs evenement op 10 augustus gaan zijn, zijn ze niet de enige dingen die we verwachten te zien: de Samsung Galaxy Watch 5 en Galaxy Watch 5 Pro worden waarschijnlijk ook onthuld.

Verwacht wordt dat dit wearables uit het topsegment gaan zijn, met zorgwekkend hoge prijzen (opens in new tab) maar wel flinke upgrades van de batterijduur (opens in new tab).

Mogelijk krijgen we nog andere gadgets te zien, zoals de Samsung Galaxy Buds 2 (opens in new tab) Pro, hoewel een bron denkt dat deze voor 10 augustus al uitkomen. Hoe dan ook lijkt dit een druk evenement te worden, en een spannend moment voor Samsung fans.