Samsung Galaxy Watches werken nog steeds niet met iPhones... maar is dat echt zo erg?

Als je geïnteresseerd bent in de Samsung Galaxy Watch 5 maar een iPhone hebt, hebben we slecht nieuws voor je. De nieuwe smartwatches van Samsung zijn namelijk niet compatibel met iOS.

Dit is geen gerucht of gebruikerservaring, want Samsung heeft dit bevestigd op zijn supportpagina (opens in new tab), waar de twee nieuwe horloges staan gemarkeerd als "niet compatibel met iOS".

Dit is geen enorme verrassing, aangezien de Samsung Galaxy Watch 4 ook niet met iPhones werkte. De oudere Galaxy Watch 3 (en enkele andere fitnessbandjes van Samsung) kon je daarentegen wel gebruiken met een iPhone. Je had weliswaar geen toegang tot alle features, maar de twee toestellen waren in beperkte mate compatibel.

Hoe komt het dat de Watch 5 en Watch 4) serie niet werken met iPhones? Daar heeft Samsung geen officieel antwoord voor. Vermoedelijk ligt de oorzaak bij het besturingssysteem. Sinds vorig jaar gebruikt Samsung namelijk Google's Wear OS 3 als basis, terwijl oudere edities Samsung's eigen Tizen hadden. Zelfs dan blijft het vreemd, aangezien andere smartwatches met Wear OS 3 wel werken met iPhones.

Analyse: Laat Samsung marktpotentieel liggen?

Nu Apple een van de dominante spelers op de smartwatchmarkt is, lijkt het een domme zet van Samsung om iPhone-gebruikers volledig uit te sluiten van zijn nieuwe smartwatches. Naar onze mening laat Samsung echter geen (of toch weinig) marktpotentieel liggen.

Je kan er niet omheen: een Apple Watch is de beste optie voor iPhone-gebruikers die het budget hebben. De Samsung Galaxy Watch 5 en 5 Pro bevinden zich beide in dezelfde prijscategorie als de Apple Watch. Zelfs als ze hun volledige functionaliteiten konden gebruiken met iPhones, is de kans klein dat veel gebruikers het Apple-ecosysteem zouden verlaten.

Wanneer iPhone-gebruikers op zoek gaan naar goedkopere smartwatches en fitnesstrackers, komen ze snel uit bij merken als Fitbit, die wel volledige compatibiliteit aanbieden. Samsung maakt daarom geen grote misstap door geen ondersteuning voor iPhones in hun smartwatches aan te bieden. Als het daarentegen een fitnesstracker van een paar tientjes zonder iOS-support zou lanceren, dan zijn we wel geneigd om het een domme zet te noemen.