Samsung Galaxy S10 Lite releasedatum, prijs, nieuws en geruchten

De Samsung Galaxy S10 Lite is een smartphone waarvan we een lange tijd niet eens wisten dat hij bestond. Althans, niet met deze naam. Gezien het bestaan van de Samsung Galaxy S10e en de naderende release van de Galaxy S11 blijft het een vreemde eend in de bijt, maar de lading aan informatie wijst erop dat de S10 Lite er echt gaat komen.

Hoewel Samsung vooralsnog enkel de naam lijkt te hebben bevestigd, zijn er al tal van geruchten, nieuwtjes en meer gelekt over de Samsung Galaxy S10 Lite.

Alle enigszins relevante en betrouwbare informatie over de Galaxy S10 Lite hebben we voor jou verzameld op deze overzichtspagina. Aspecten als specificaties, prijs, en details over de releasedatum zijn hier te vinden.

Tot de kern

Wat is het? Een relatief goedkoop S10-model

Een relatief goedkoop S10-model Wanneer verschijnt het toestel? Mogelijk in januari of februari

Mogelijk in januari of februari Wat gaat de telefoon kosten? Vermoedelijk €669

Samsung Galaxy S10 Lite releasedatum en prijs

De laatste Samsung Galaxy S10 Lite geruchten wezen erop dat eind december 2019 het nieuwe model van Samsung uit de doeken zou worden gedaan. Dat blijkt echter niet het geval, waardoor het gerucht van een release in midden januari 2020 vrij geloofwaardig klinkt.

Het prijskaartje van de S10 Lite is eveneens een interessante kwestie. Het toptoestel zal natuurlijk niet zoveel kosten als de Galaxy Note 10 Plus, maar de gespeculeerde adviesprijs van €669 is nog altijd vrij fors. Het is vooral de vraag in hoeverre de S10 Lite verschilt van de reguliere Galaxy S10, aangezien laatstgenoemde voor minder over de toonbank gaat.

(Image credit: Future)

Design en display

We hebben al de nodige renders voorbij zien komen van de Galaxy S10 Lite. Op basis van de afbeeldingen kunnen we stellen dat de S10 Lite een stuk meer eruit ziet als een S11 dan een S10.

Het grootste verschil met de S10 is de plaatsing van het cameragat. Die zit gecentreerd aan de bovenzijde van het scherm. Ook vinden we een verticale camera-opzet terug aan de achterzijde, net als de Note 10.

De Galaxy S10 Lite maakt gebruik van een metalen frame en de achterzijde bestaat vermoedelijk (grotendeels) uit glas. Een koptelefooningang lijkt afwezig te zijn. Hoewel de smartphone hieronder wordt vermeld onder de naam 'Galaxy A91', geloven wij dat het wel degelijk gaat om de S10 Lite.

[Exclusive] Samsung Galaxy A91 renders show Galaxy Note 10-like punch-hole display, triple cameras https://t.co/KcAUIxsDeFDecember 3, 2019

Het ziet ernaar uit dat de Galaxy S10 Lite qua ontwerp al zo goed als bekend is. Ondanks dat is het vermelden waard dat Samsung vrij recentelijk een design gepatenteerd heeft dat qua looks veel lijkt op de rest van de S10-toestellijn. Denk aan de gecentreerde camera's aan de achterzijde, en een dubbel cameragat in het display.

Het patent vermeldt echter niet de naam 'Galaxy S10 Lite', waardoor het patent waarschijnlijk doelt op een andere telefoon.

Wat betreft het scherm is er gekozen voor een 6,7 inch display, zo blijkt uit de meest recente geruchten. Het gaat hoogstwaarschijnlijk om een Full HD+ Super AMOLED-paneel. Eenzelfde paneel vinden we ook terug in de reguliere versie van de Galaxy Note 10.

Camera

We hebben diverse keren gelezen van betrouwbare bronnen dat de S10 Lite komt met drie camera's aan de achterzijde. Er is naar verluidt een primaire 48-megapixellens aanwezig, 12-megapixelgroothoeklens, en 5-megapixeldieptesensor. Of 5-megapixelmacrolens, mocht je een andere leaker geloven. Hoe dan ook zal er geen telelens aan de achterzijde gemonteerd zijn.

Hoe goed de camera's precies zullen zijn, dat is op dit moment nog niet duidelijk. Het aantal megapixels zegt immers lang niet alles over de kwaliteit van de Samsung Galaxy S10 Lite camera.

Aan de voorzijde lijkt er plaats te zijn voor een cameragat met een 32-megapixelfrontcamera.

De S10 Lite krijgt vermoedelijk meer lenzen dan de Galaxy S10e (Image credit: Future)

Batterij en specificaties

De Samsung Galaxy S10 Lite krijgt waarschijnlijk een accucapaciteit van 4.500mAh mee. Dat is een flinke grootte, groter zelfs dan de Galaxy Note 10 Plus. Een ander nieuwtje is dat de Samsung Galaxy S10 Lite mogelijk 45W-snelladen ondersteunt.

Er zijn nog andere specificaties vrij recentelijk gelekt. Zo gaan er geruchten dat de Snapdragon 855 chipset onder de motorkap. Of er de Exynos-equivalent van de Snapdragon 855 aanwezig is in de Europese versie van de S10 Lite is op dit moment nog niet bekend. Verder zou er 8GB RAM en minstens 128GB aan intern opslaggeheugen inbegrepen zijn. Uit de doos draait het apparaat op Android 10.