Samsung Galaxy S10 Lite heeft mogelijk geheel nieuwe cameralens

De Samsung Galaxy S10 Lite is een van de vreemdste smartphoneverhalen van 2019. Niemand had verwacht dat er een tweede budgetversie van de populaire Samsung Galaxy S10 zou verschijnen, maar de geruchten zeggen iets anders. Een andere verrassing zijn de cameraspecificaties.

Volgens WinFuture zou er macrolens aanwezig zijn op de Samsung Galaxy S10 Lite. Dit concluderen ze op basis van een spec sheet dat ze te pakken konden krijgen. Die lijst komt grotendeels overeen met wat we al gehoord hebben over het toestel, maar de macrolens is een nieuw gegeven.

Als dit zou kloppen, dan is de Galaxy S10 Lite meteen ook de eerste smartphone in de geschiedenis van Samsung met een macrolens.

Een macrolens wordt gebruikt om scherpe en kwalitatieve foto's van heel dichtbij te nemen. Op dit moment is er een handjevol smartphones met zo'n macrolens, waaronder de Honor 20 en de Motorola One Macro.

De meeste fabrikanten laten de macrolens liever links liggen en kiezen in de plaats daarvan voor een telelens om foto's te nemen van objecten in de verte. Volgens het spec sheet van WinFuture zou zo'n telelens dan weer niet aanwezig zijn in de Samsung Galaxy S10 Lite.

De volledige camera-opstelling zou er als volgt gaan uitzien: 48MP-hoofdlens, 12MP-groothoeklens en 5MP-macrolens. We hadden al eerder de 5MP-lens gezien, maar op dat moment leek het om een dieptesensor te gaan voor betere achtergrondvervaging. We mogen dat idee wel niet meteen laten varen, want we weten natuurlijk niet hoe waarheidsgetrouw de informatie van WinFuture is.

WinFuture geeft ook aan dat de Galaxy S10 Lite uitgerust zal zijn met een Snapdragon 855-processor. De Galaxy S10-reeks werd in de VS met diezelfde chipset gelanceerd, maar in Europa zijn de toestellen uitgerust met Samsungs eigen Exynos 9820-processor.

Het scherm zou daarnaast een 6,7-inch Super AMOLED-display zijn. Dat is opvallend groot en kwalitatief voor een Lite-toestel. Heel verbazingwekkend zou het echter niet zijn, aangezien de goedkopere Galaxy A-smartphones ook stuk voor stuk indrukwekkende schermen hebben voor hun prijs.

Vervolgens zou er een 4.500mAh-batterij zijn om het toestel van stroom te voorzien. Hiermee gaat hij de batterijcapaciteit van alle huidige Galaxy S-smartphones te boven en zit hij op hetzelfde niveau als de Samsung Galaxy A70.

Tot slot zou er 8GB RAM en 128GB interne opslag aanwezig zijn, wat opvallend veel is voor een Lite-toestel. De Galaxy S10 Lite lijkt dus in de hogere middenklasse thuis te horen.

De vermoedelijke prijs zou op 669 euro liggen, wat overeenkomt met een ouder gerucht. Daarmee is hij beduidend goedkoper dan de Samsung Galaxy S10 bij de lancering. Toch zien we nu dat de Galaxy S10 vaak voor een gelijkaardige prijs verkocht wordt, of zelfs minder als er een goede promo loopt.

Een lanceringsdatum is nog niet bekend. WinFuture verwacht dat hij al "over een paar dagen" (vanaf 20 december) gelanceerd zal worden. We vinden dit zelf weliswaar niet heel geloofwaardig aangezien er gewoonlijk geen nieuwe smartphones verschijnen in de buurt van Kerstmis.