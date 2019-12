Samsung Galaxy S10 Lite renders tonen gecentreerd cameragat

De Samsung Galaxy S10-serie zag begin 2019 het levenslicht. Deze telefoons onderscheiden zich designwijs met hun cameragat in de bovenhoek. Voor de Galaxy Note 10-serie werd een gecentreerd cameragat gebruikt, maar die lijkt niet exclusief voor de Note-serie bestemd.

Nieuwe renders van OnLeaks op 91Mobilles tonen aan dat de Samsung Galaxy S10 Lite namelijk ook gaat beschikken over een gecentreerd cameragat. Althans, Galaxy S10 Lite: het is nog niet helemaal zeker of deze naam behouden blijft, of dat we hier te maken hebben met de Samsung Galaxy A91.

Samsung Galaxy S11 geruchten en meer

De review van de Galaxy A70 lees je hier

Hoe goed is de Galaxy Note 10?

Samsung Galaxy S10 Lite

Genoeg over de naam. De nieuwe telefoon van de Zuid-Koreaanse fabrikant heeft verrassend veel weg van de te verschijnen Galaxy S11-serie. De verschillen zijn subtiel: zo is de vorm van de camera-opzet aan de achterzijde iets langer. Ook de vorm van de camerasensoren verschilt.

Vermoedelijk krijgt de Galaxy S10 Lite drie of vier camera's aan de achterzijde. We verwachten in ieder geval een reguliere lens die wordt bijgestaan door een groothoeklens en een periscopische lens. Dat laatste durven we te stellen vanwege het feit dat er een vierkantige uitsparing voor een lens is gemaakt, net als voor de periscopische lens van de Huawei P30 Pro.

De rest van het toestel ziet er vrij standaard uit. De powerknop bevindt zich samen met de volumeregelaar aan de rechterzijde van het metalen frame, een USB-C poort is aan de onderzijde zichtbaar naast een enkele speaker, en van een koptelefooningang is wederom geen sprake. Een fysieke vingerafdrukscanner ontbreekt, waardoor deze waarschijnlijk achter het display is geplaatst.

Galaxy S10 Lite specificaties

De Samsung Galaxy S10 Lite beschikt naar verluidt over een groot 6,7 inch Full HD+ Super AMOLED-display. Met afmetingen van 162,4 x 75,6 x 8,1 millimeter behoort de S10 Lite bovendien tot een van de grotere smartphones die je kunt kopen.

Er is mogelijk een 5G-versie in de maak, maar hier is eveneens niet over bevestigd. Onder de motorkap verwachten we een Snapdragon 855, bijgestaan door 8GB RAM en 128GB aan intern opslaggeheugen.

Voor nu is het nog niet bekend wanneer de Galaxy S10 Lite (of Galaxy A91) het levenslicht gaat zien, laat staan of er een Europese release in de maak is.