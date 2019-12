Gelekte Samsung Galaxy Note 10 Lite renders tonen smartphone in volle glorie

Gisteren zagen we nog een nieuwe support-pagina op de officiële Spaanse Samsung-site die de geruchten lijkt te bevestigen over een nieuwe Lite-versie van de Galaxy Note 10.

Het Duitse WinFuture heeft nu in totaal 16 renders van de zogenaamde Galaxy Note 10 Lite ontdekt die er wel erg officieel uitzien. Tot op heden heeft Samsung weliswaar nog niets bevestigd over het bestaan van deze nieuwe smartphone.

Bekijk hier onze koopgids voor de beste Samsung-smartphones

(Image credit: WinFuture)

Op basis van bovenstaande renders, kunnen we een Infinity-O display verwachten op de Galaxy Note 10 Lite (of hoed het toestel ook zal heten). Dit display zien we ook terug op de gewone Samsung Galaxy Note 10 en Note 10 Plus. In dit geval lijken er daarentegen geen aflopende schermranden te zijn.

Op de achterkant van het toestel zien we een camera-opstelling die deels lijkt overeen te komen met verschillende gelekte beelden van de aankomende Samsung Galaxy S11. Een gelijkaardige opstelling zien we eveneens terug bij de recent aangekondigde Samsung Galaxy A71. De renders tonen hier drie cameralenzen, maar specificaties over die camera's ontbreken momenteel.

De S Pen keert terug

De iconische S Pen van Samsung onderscheidt de Note-toestellen al jaren van zijn andere toestellen en menig concurrent. Die stylus zien we duidelijk in beeld op deze renders. Net zoals hiervoor verwachten we dat de S Pen bluetooth zal ondersteunen zodat gebruikers hem kunnen gebruiken om vanop afstand foto's te nemen of presentaties te bedienen.

Momenteel verwachten we dat de Galaxy Note 10 Lite in de loop van januari 2020 zal verschijnen als tegenhanger van de Galaxy S10 Lite. Als deze renders kloppen, dan zal de smartphone verschijnen in het zilver, zwart en rood. Voor gedetailleerde beelden van de renders verwijzen je graag door naar de website van WinFuture.