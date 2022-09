Pixel Watch kan qua adviesprijs tussen Apple en Samsung inliggen

De Google Pixel Watch heeft naar verluidt een stevig prijskaartje als we de bronnen mogen geloven.

We kregen de Google Pixel Watch te zien tijdens Google I/O eerder dit jaar, maar veel details over de nieuwe smartwatch kregen we niet. Geruchten lieten voortdurend doorschemeren dat dit een premium apparaat zou zijn, en nu bevestigt een prijslek dat Google's nieuwe horloge niet goedkoop zal zijn, maar het zal ook niet de duurste wearable zijn. Onze vrienden van 9to5Google (opens in new tab) melden dat een bron het horloge met LTE een prijskaartje van 399 dollar. Van daaruit kunnen we verdere prijzen en details afleiden.

De nieuwe Samsung Galaxy Watch 5 is ook beschikbaar met LTE-netwerk, en dat horloge kost 329 euro voor de kleinere versie of 379 euro voor een groter model met een groter scherm en batterij. Als Google één maat lanceert, is deze waarschijnlijk vergelijkbaar met de grotere Galaxy Watch 5 of de Watch 5 Pro , dus we kunnen aannemen dat Google's Pixel Watch zo'n 40 euro meer zal kosten.

De kans is groot dat de startprijs voor Google’s Pixel Watch tussen de prijzen van Samsung en Apple zitten.

Analyse: waarom deze prijs?

De Apple Watch is nooit goedkoop geweest. De huidige Apple Watch 7 begint bij 429 euro (hoewel die nu wel goedkoper te vinden is) met opties voor exclusieve hoogwaardige materialen en horlogebandjes die de prijs de lucht in knallen. Het is interessant dat de Pixel Watch, die Google al in foto's heeft getoond, ook de kroonknopfunctie van de Apple Watch deelt. Google lijkt het design van de horloge net zo belangrijk te vinden als de prestaties, misschien wel nog meer.

We weten dat het nieuwe Google-horloge gebruik zal maken van Fitbit-functies, wat logisch is aangezien Google het bedrijf begin vorig jaar heeft overgenomen . De Google Pixel Watch werkt alleen met Android natuurlijk, en dan bedoelen we niet alleen met Pixel-telefoons.

We weten nog steeds niet of het horloge de nieuwe zogenaamde 'huidthermometer sensor' zal bevatten, die te vinden zijn in de aankomende Fitbit Sense 2 en mogelijk de volgende Apple Watch 8. Samsung heeft een sensor voor de functie in de Galaxy Watch 5, maar deze is op onverklaarbare wijze nog niet actief.