Google Pixel 7: nieuws, geruchten en alles wat we tot dusver weten

De Google Pixel 7 is, samen met de iPhone 14, een van de meest interessante verwachte smartphones van 2022. Ja, eind 2022. Het duurt nog even voordat we het toestel in handen hebben, maar de eerste leaks verschijnen al her en der. Daarnaast hebben we alvast nagedacht over wat we willen zien van het aankomende Google-vlaggenschip.

Dat is wat je vindt in dit artikel, een wensenlijst met de belangrijkste functies die we willen zien van de Google Pixel 7 (en Pixel 7 Pro) om ze de beste smartphones te maken.

Dat is niet alles, ook hebben we alles wat we hebben gehoord over de Google Pixel 7-reeks genoteerd, zoals nieuws, geruchten, de mogelijke releasedatum, prijs en verwachte specs.

Als we iets nieuws horen, voegen we dat toe aan dit artikel, dus hou deze pagina goed in de gaten.

In het kort

Wat is het? Het aankomende Pixel-vlaggenschip

Het aankomende Pixel-vlaggenschip Wanneer verschijnt het? Waarschijnlijk oktober 2022

Waarschijnlijk oktober 2022 Hoeveel zal het kosten? Verwacht een premium prijs, maar minder dan de competitie

Google Pixel 7 releasedatum en prijs

De Google Pixel 7 wordt waarschijnlijk in oktober van 2022 aangekondigd. Enkele geruchten wijzen op die periode. Daarnaast is dat doorgaans de maand wanneer Google de nieuwste Pixel-smartphones aankondigt. De enige uitzondering hierop was de Google Pixel 5, die op 30 september werd aangekondigd, maar dat scheelt niet bijzonder veel.

Gebaseerd op de patronen uit het verleden verwachten we dat de Pixel 7-reeks ongeveer twee weken na de aankondiging in de winkelschappen verschijnt. Ook dat zal voor het einde van oktober zijn.

Qua prijs verwachten we niet al te veel veranderingen ten opzichte van de Pixel 6-reeks. Het instapmodel daarvan kent een adviesprijs van 649 euro, terwijl de Pixel 6 Pro 899 euro kost.

Nieuws en leaks

Er doen al een aantal geruchten de ronde als het om de Google Pixel 7 gaat. Een daarvan claimt dat de smartphone wordt uitgerust met de tweede generatie van Google’s eigen Tensor-chipset, maar dat is geen verrassing. Voor het gemak noemen we deze de ‘Tensor 2’.

Meer informatie over deze processor is gevonden in Android-broncode. Hierin werd de naam ‘Cloudripper’ genoemd, wat mogelijk een codenaam is voor de nieuwe chipset of een ontwikkelaarsversie van de Pixel 7.

Google heeft een patent vastgelegd voor under-display cameratechnologie in augustus van 2021. Er wordt gespeculeerd dat deze tech wordt gebruikt op de Pixel 7. Dat zou betekenen dat de komende Pixel-reeks een ‘onzichtbare’ selfiecamera krijgt.

Patenten worden echter niet altijd gebruikt, dus het kan ook slechts een experiment van Google zijn. We weten het niet zeker tot we een daadwerkelijke under-display camera op een Pixel-smartphone zien.

De Google Pixel 6 (Image credit: Future)

Voordat de Pixel 6 was uitgekomen was er al bewijs voor het bestaan van de zevende smartphone in de reeks. Dit is door XDA Developers gevonden in de Google Camera-app. De aankomende smartphone heeft naar verluidt de codenaam ‘pipit’ en er wordt maar één model genoemd. Mogelijk betekent het dat er geen Pixel 7 Pro komt.

De code in de app suggereert dat de Pixel 7 grotendeels dezelfde camerasetup heeft als de Pixel 6. Dat gezegd hebbende, het is te vroeg om hier al aannames over te doen. Mogelijk is de lijst met features incompleet of verandert de app nog voor de release van de Pixel 7-reeks.

Wat we willen zien

De Pixel 6 en Pixel 6 Pro zijn ontzettend interessante smartphones, maar ze zijn verre van perfect. Daarom willen we de volgende veranderingen zien voor de Pixel 7-reeks.

1. Betere batterijduur

In onze reviews noemen we de gebrekkige batterijduur als een van de pijnpunten van de Pixel 6 en Pixel 6 Pro. Het is niet verschrikkelijk slecht, maar wel vrij matig. Het kan een stuk beter.

We zien graag dat de Pixel 7 een betere batterijduur heeft. Google gebruikt een aangepaste chipset die naar verluidt vanaf de grond af is ontworpen voor deze smartphones. Dus we denken dat ze geschikt zijn om de Pixel-serie energiezuinig te maken.

2. Meer kracht

(Image credit: Google)

De Google Tensor-chipset is het hart van de Pixel 6 en een van de meest bijzondere aspecten aan die smartphone. Dit is de eerste keer dat Google een eigen chipset gebruikt, in plaats van eentje van Qualcomm.

Echter bleek uit benchmarktests dat de Tensor niet echt de strijd aan kan gaan met de Snapdragon 888, die bijvoorbeeld de OnePlus 9 aanstuurt.

Benchmarks vertellen niet het hele verhaal, maar toch zien we graag dat er wat meer ruwe kracht uit de Tensor 2 komt.

3. Langere ondersteuning

Voorafgaand aan de lancering van de Pixel 6-reeks ging het gerucht rond dat Google vijf jaar aan Android-ondersteuning zou bieden voor deze smartphones. In de praktijk blijkt het te gaan om vijf jaar aan beveiligingsupdates en slechts drie jaar aan Android-updates.

Dat is prima, in vergelijking met de Android-concurrentie. Echter is het niet genoeg om de strijd aan te gaan met iPhones. Die worden vaak meer dan vijf jaar ondersteund met updates.

Sommige smartphonemakers noemen de chipset als reden waarom ze geen langere ondersteuning kunnen bieden, aangezien de chipset zelf ook de updates moet ondersteunen. Google kan dit excuus echter niet gebruiken, aangezien ze een eigen processor ontwikkelen.

4. Betere vingerafdrukscanner

(Image credit: TechRadar)

De Pixel 6-reeks is de eerste serie aan Google-smartphones die een under-display vingerafdrukscanner gebruikt, maar we merkten op in onze Pixel 6 Pro-review dat de implementatie verre van perfect is.

Het kost soms meerdere pogingen om de smartphone te ontgrendelen, mogelijk omdat hij wil dat je jouw vinger op een hele specifieke plek neerzet. We hopen dat de Pixel 7 deze ervaring verbetert.

5. Betere, variabele zoom

De Google Pixel 6 heeft geen telefotolens. De Pro-variant heeft deze wel, maar die gaat maar tot 4x zoom.

We hopen dat de Pixel 7 (of op zijn minst de Pixel 7 Pro) is voorzien van een 10x zoomlens op zijn minst. De Samsung Galaxy S22 Ultra heeft de lat voor zoomlenzen hoog gelegd. We zien graag een flexibele zoom-ervaring terug in de nieuwste Google-smartphones.