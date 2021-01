'OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro krijgen geen periscooplens'

Een van de grootste camera-upgrades die we steeds vaker in smartphones zien, is de overgang naar periscooplenzen. Deze kunnen een stuk verder zoomen dan conventionele telelenzen. Het lijkt erop dat de OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro waarschijnlijk geen periscoopcamera krijgen.

Dit meldt Max Jambor (een leaker met een redelijk track record) in een tweet. Hoewel we dit soort nieuws altijd met een korrel zout moeten nemen, is dit niet de eerste keer dat het ontbreken van een periscoopcamera aan bod komt. Daarnaast hebben we renders gezien van zowel de OnePlus 9 als de OnePlus 9 Pro, en in beide gevallen lijkt het er niet op dat ze over een periscooplens beschikken (wat doorgaans een vierkante lens is).

If you want to know if the 9 or 9 Pro have a periscope cam: they do not have one https://t.co/Aewn1uK8h2January 25, 2021

Dit betekent niet dat de OnePlus 9-reeks helemaal niet over een optische zoom zal beschikken. Het is waarschijnlijk dat de OnePlus 9 Pro in ieder geval over een telelens zal beschikken, aangezien dit ook zo was bij de vorige Pro-modellen. Mogelijk zal deze bij de standaard OnePlus 9 ontbreken. Het bereik van de optische zoom zal waarschijnlijk wel minder groot zijn dan als er een periscooplens aanwezig was.

De telelens op de OnePlus 8 Pro heeft namelijk 3x optische zoom, terwijl de periscooplens op de Samsung Galaxy S21 Ultra tot 10x optische zoom aankan. We weten echter niets zeker over de OnePlus 9-reeks totdat OnePlus zelf details naar buiten brengt. We verwachten de nieuwe modellen in april of mei. We hoeven dus niet ontzettend lang meer te wachten op teasers in afwachting op de launch.

Via GSMArena