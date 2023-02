OnePlus 11 Concept lijkt meer op een gaming pc dan een telefoon

Eerder deze maand mochten we kennismaken met de nieuwe OnePlus 11, maar het bedrijf gebruikte de wereldwijde lancering ook om een unieke versie van de telefoon te teasen. OnePlus heeft ons nu een betere blik gegeven op de cryptische OnePlus 11 Concept naar aanloop van de wereldwijde onthulling op het Mobile World Congress (MWC) op 27 februari.

Op het eerste gezicht heeft de OnePlus 11 Concept meer weg van een gaming pc dan van een smartphone. Hij lijkt nog enigszins op de standaard OnePlus 11 qua afmetingen, maar dan met een lichtgevende kronkelende lijn op de achterkant en een iets groter camerablok.

(Image credit: OnePlus)

OnePlus noemt dit ontwerp de Flowing Back en het lijkt wat weg te hebben van de LED-strips achterop de Nothing Phone 1. We weten nog niet wat het praktisch nut hiervan is, maar het ziet er alleszins erg cool en futuristisch uit.

Als de OnePlus 11 Concept ook beschikbaar zal worden voor het grote publiek, zal hij wellicht een plek verdienen in onze toplijst met gaming telefoons. Zelfs zonder nieuw flitsend design zijn het 120Hz scherm, extreem snelle 100W opladen en de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 zijn voldoende om hem hierbij te plaatsen.

Het is moeilijk om uit de twee afbeeldingen (en cryptische teaservideo) de camera's van de Concept te bepalen. De telefoon lijkt vast te houden aan de drie camera's van de originele OnePlus 11, met name telefoto, primair en groothoek. Het zou niet de eerste keer zijn dat OnePlus een erg opvallend camerablok heeft en daarin redelijk matige camera's heeft ondergebracht.

Seriously pumped for #MWC23!#OnePlus11ConceptFebruary 20, 2023 See more

Hoe spannend de OnePlus 11 Concept er ook uitziet, het is nog maar de vraag of we de telefoon daadwerkelijk in handen kunnen krijgen. OnePlus heeft al eerder speciale edities uitgebracht, zoals een Cyberpunk, Star Wars en Pac-Man Edition, die je gewoon kon kopen. Het 'Concept' gedeelte van de naam doet ons echter denken dat deze versie niet te koop zal zijn en gewoon een concept zal blijven om te tonen wat het bedrijf allemaal kan.

In ieder geval heeft OnePlus bevestigd dat het de OnePlus 11 Concept zal onthullen tijdens zijn MWC evenement op 27 februari. Bekijk in de tussentijd onze review van de onlangs uitgebrachte OnePlus Buds Pro 2 of onze gids met de beste OnePlus-telefoons.