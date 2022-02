Nieuwe PS5-update voegt bekende Xbox-functies toe en verbetert UI

Een nieuwe PS5-update is verschenen voor bètatesters. Deze verandert het een en ander aan de UI van de PlayStation 5 en voegt spraakcommando’s toe voor gebruikers in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Ook zitten er een aantal nieuwe functies bij die we kennen van de Xbox Series X.

De eerste grote verandering in de nieuwe software-update is dat er nieuwe mogelijkheden voor spraakchat en party’s zijn toegevoegd. Je kunt open en gesloten party’s maken om met je vrienden te praten. Een open party wil zeggen dat iedereen in de groep kan komen, terwijl je alleen in een gesloten party komt met een uitnodiging. PS4-gebruikers krijgen eindelijk de optie om het spraakvolume van elke speler aan te passen, net als op PS5 en Xbox Series X/S.

Als iemand met verkeerde bedoelingen in een chat komt, kun je deze snel rapporteren. Via visuele indicatoren zie je wie er aan het woord is en kun je een melding maken of ze uit de chat laten verwijderen.

Share Play krijgt ook verbeteringen. Na de update kun je Share Play starten direct in een party. Je hoeft dan niet meer eerst naar het menu te gaan. Als je in een chat zit met je vrienden kun je in een handomdraai jouw gameplay naar ze streamen.

De Game Base van de PS5 is nu onderverdeeld in drie tabbladen: Vrienden, Party’s en Berichten. Hierdoor wordt het makkelijker om de menu’s te navigeren. Bij het Vrienden-tabblad kun je jouw vrienden terugvinden en andere spelers zoeken. Via de Game Base kun je ook een speler direct aan een groep toevoegen en berichten, foto’s of video’s met ze delen

PS5 UI-verbeteringen en tweaks

Ook de interface van de PS5 is onder handen genomen. Binnenkort kun je vijf games en apps vastmaken aan het Home-scherm (Games en Media). Hierdoor verdwijnen je favoriete games niet verderop in je bibliotheek als je te veel andere software opstart. Deze functie kennen we van Xbox.

Daarnaast kun je in totaal 14 games en apps weergeven op het Home-scherm. Dus er komt iets meer ruimte voordat het laatste spel wat je hebt gespeeld wordt weggeduwd naar het einde van de rij.

De interface van het trofeeënscherm is ook opgepoetst., met een geüpdatet visueel ontwerp voor de tropheekaarten en de tropheeënlijst. Je krijgt nu suggesties voor welke trofeeën je nog kunt halen. Hier kun je snel bij tijdens het spelen van een game door middel van het controlecentrum.

Qua toegankelijkheidsopties heeft de nieuwe update meer talen toegevoegd en de optie voor mono-audio voor koptelefoongebruikers. Dit is een handige functie voor mensen met gehoorproblemen. Deze feature is echter niet te gebruiken in combinatie met een Bluetooth-headset of -koptelefoon. Enkel met apparaten die via de koptelefooningang of USB zijn aangesloten.

Tot slot krijgen bèta-deelnemers in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk de mogelijkheid om hun console te navigeren via spraakcommando’s. Hiervoor heb je uiteraard een microfoon nodig. Met de functie kun je een game of app openen of het afspelen van media besturen. Wanneer deze functie in andere talen beschikbaar zal zijn, is nog niet bekend.

Analyse: indrukwekkende features, maar nog steeds geen VRR of 1440p-ondersteuning

Deze update barst van de handige nieuwe functies en verbeteringen. Met name dat apps beter geordend op het Home-scherm staan, is een fijne verandering. Ook spraakcommando’s zijn een goede toevoeging, ondanks dat we nog niet weten wanneer ze naar andere landen komen.

Echter missen we nog ondersteuning voor VRR en 1440p. Sony heeft in het verleden beloofd dat VRR-ondersteuning naar de PS5 zou komen door middel van een update, maar daar horen we vooralsnog niets over. Hetzelfde kan gezegd worden over 1440p. Als je een PS5 of PS4 Pro aansluit op een 1440p-monitor, leveren de consoles 1080p-beeld.

VRR is een belangrijke functie waarmee schermscheuren en stotterend beeld worden voorkomen. Ook helpt het met een behouden van een stabiele framerate. Xbox-consoles ondersteunen de technologie al sinds 2018. Je hebt er echter wel een HDMI 2.1-display voor nodig.

Het is goed om te zien dat Sony verbeteringen blijft doorvoeren, maar het wordt tijd dat ook deze twee issues worden aangepakt.

