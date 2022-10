Nieuw Pixel Watch lek toont wijzerplaten, horlogebandjes en meer

We verwachten dat de Google Pixel Watch officieel gelanceerd wordt op donderdag 6 oktober, samen met de Pixel 7 en 7 Pro. Hoe dichter we bij de lancering komen, hoe meer leaks we zien en dat is ook deze keer zo. We weten nu bijna alles over de smartwatch van Google.

Bekende leaker @OnLeaks (opens in new tab) heeft de informatie op Twitter geplaatst. We weten nu meer over de kleuren, horlogebandjes, interface en synchronisatie met je smartphone.

Daarnaast zien we enkele wijzerplaten, met verschillende manieren om de tijd weer te geven, zowel analoog als digitaal. Een andere afbeelding toont hoe het horloge wordt gebruikt om een ECG-meting uit te voeren.

Just got my hands on a bunch of #Google #PixelWatch promo material showing all color options and Watch Bands for the first time. Some details revealed as well...@Slashleaks 👉🏻 https://t.co/HzbWeGGSKP pic.twitter.com/N0uiKaKXo0October 1, 2022 See more

Alle kleuren van de regenboog

Als het lek juist is, zijn er vier siliconen bandjes: zwart, grijs, wit en lichtgroen. Leren bandjes zouden in het zwart, oranje, groen en wit verschijnen, terwijl er ook stoffen opties in rood, zwart en groen zijn.

We weten al dat de Pixel Watch gaat werken met de Fitbit-app om je gezondheid te tracken. Bij de gelekte foto's zit nu een afbeelding van de Pixel Watch naast de Fitbit-app op een Android-telefoon.

Als je niet kunt wachten, heb je nu meer dan genoeg materiaal om te bekijken. Op donderdag 6 oktober om 16:00 uur vindt het Pixel lanceringsevenement plaats en wij zullen zoals altijd vanaf de eerste rij verslag uitbrengen.

Analyse: Google heeft veel te bewijzen

Het is al een tijdje geleden dat Google zich in een nieuwe productcategorie heeft begeven. Je zou kunnen stellen dat de Pixel Watch spannender is dan de Pixel 7 en Pixel 7 Pro, aangezien Google al jaren telefoons uitbrengt.

Hoewel Wear OS al een tijdje bestaat, heeft Google het aan externe fabrikanten en partners overgelaten om de eigenlijke hardware te maken. Samsung maakte onlangs de overstap naar Wear OS voor de Galaxy Watch 5 en de Galaxy Watch 5 Pro, bijvoorbeeld.

Een eigen smartwatch was dus een grote stap en het is duidelijk dat Google zijn eigen Apple Watch wil maken. Dat is de voor de hand liggende smartwatch voor iedereen die een iPhone heeft. Google hoopt wellicht dat zijn Pixel smartphones en Pixel Watches hetzelfde effect zullen hebben.

We zijn tot slot benieuwd hoe Fitbit in dit verhaal past. Google heeft het bedrijf overgenomen, maar we hebben hier nog niet veel van gezien. Voorlopig lijkt het erop dat de Pixel Watch en de horloges van Fitbit volledig los van elkaar ontwikkeld worden. De Fitbit-ondersteuning op de Pixel Watch is nu het eerste concrete signaal van de overname.