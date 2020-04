Motorola Edge en Edge Plus onthuld: de langverwachte terugkeer naar de topklasse

Motorola stond de voorbije jaren vooral bekend om zijn enorm betaalbare smartphones. Wie op zoek ging naar een smartphone onder de 300 euro, kwam al gauw terecht in een zee aan opties van Motorola. Wie daarentegen boven de 500 euro ging, kwam geen enkele Motorola meer tegen. Daar brengt het bedrijf nu verandering in met twee nieuwe smartphones, de Motorola Edge en Motorola Edge Plus, waarbij deze tweede het echte flagship is.

Motorola Edge en Motorola Edge Plus: prijzen en beschikbaarheid

Ben je nu al enthousiast over de Motorola Edge en Motorola Edge Plus?

We kunnen je alvast zeggen dat de Motorola Edge in de loop van juni bij ons in de verkoop zal gaan voor €599. De Motorola Edge Plus verdubbelt dat getal met een richtprijs van €1199, maar zal voorlopig niet verkocht worden in de Benelux.

Motorola Edge Plus: design en display

De Motorola Edge Plus is een flagship in hart en nieren. Dat zien we meteen aan het design en display van de smartphone. We krijgen een 6,7-inch Full HD OLED-display met 90Hz-ververssnelheid en 21:9 verhouding. Hiermee staat hij op gelijke voet met de OnePlus 8, maar moet hij alsnog onderdoen voor de Samsung Galaxy S20, die niet alleen 120Hz ondersteunt maar ook een hogere resolutie heeft.

Het display van de Motorola Edge Plus heeft daarnaast heel sterk aflopende randen die de helft van de zijkant bedekken. Motorola noemt dit zelf het Endless Edge display. Veel mensen vinden aflopende randen storen en Motorola geeft je daarom de optie om de randen uit te schakelen. Verder zijn er allerlei handigheidjes ingebouwd waardoor de randen kunnen lichtgeven als je een melding aankrijgt en er is zelfs een optie om de randen te gebruiken als controller bij sommige games.

In de linkerbovenhoek zien we daarnaast een selfiecamera in een kleine punch-hole notch. Onderaan zien we een USB-C-poort en een eerste speaker, die vergezeld wordt van een tweede speaker bovenaan voor een volwaardig stereogeluid. Wat we daarnaast nog zien aan de bovenkant is – geloof het of niet – een 3,5mm-koptelefoonaansluiting! Tot slot zien we aan de achterkant het Motorola-logo dat deze keer geen dienst doet als vingerafdrukscanner, aangezien de Motorola Edge Plus een in-screen vingerafdrukscanner heeft.

(Image credit: Future)

Motorola Edge Plus: interne specificaties

Nemen we een kijkje onder de motorkap, dan zien we een Snapdragon 865 chipset, 12GB RAM en 256GB interne opslag (uitbreidbaar tot 1TB met microSD-kaart). Dat wil zeggen dat er automatisch ook 5G-ondersteuning aanwezig is. Alsof dat nog niet genoeg is, heeft de Motorola ook de mmWave-antennes waardoor hij op termijn snellere 5G-snelheden kan bereiken. Het nadeel is natuurlijk dat wij daar op dit moment geen voordeel uit halen. De chipset en het RAM-geheugen zorgen alleszins voor dezelfde topklasse prestaties die we ook zien in de OnePlus 8 Pro.

De Motorola Edge Plus maakt ook gebruik van snelle UFS 3.0 opslag waardoor apps en bestanden nog sneller opgeslagen en geladen worden. Motorola heeft hier nog een Turbo Write-functie aan toegevoegd waardoor dit alles nog sneller moet gebeuren dan bij traditionele UFS 3.0 opslag.

Daarnaast zien we een 5.000mAh-batterij om het geheel van stroom te voorzien. Voor het eerst zien we nu dat Motorola een smartphone draadloos oplaadbaar maakt én dat de Motorola Edge Plus ook omgekeerd draadloos laden ondersteunt. Qua snelladen is er wel ruimte voor verbetering, aangezien de batterij maximaal 18W-snelladen ondersteunt. Ter vergelijking: de Samsung Galaxy S20 Ultra kan 45W-snelladen.

(Image credit: Future)

Motorola Edge Plus: camera’s

Ook de camera’s passen binnen het flagship verhaal van de Motorola Edge Plus. Vooraan zien we de enkele 25MP-selfiecamera in de linkerbovenhoek, wat alvast geen slecht begin is. Diezelfde camera hebben we immers ook gezien om de Motorola One Zoom en leverde daar goede resultaten.

Achteraan zien we een drievoudige camera-opstelling: een 108MP-hoofdcamera, 8MP-telecamera met 3x optische zoom (beide met optische beeldstabilisatie) en een 16MP-groothoekcamera die ook gebruikt kan worden voor macrofoto’s. Daarnaast is er nog een dieptesensor aanwezig voor foto’s én video’s met achtergrondvervaging. De 108MP-camera gebruikt daarnaast een f/1.33 sensor, wat enorm groot is en zorgt voor betere foto’s bij weinig licht. De Motorola Edge Plus gebruikt ook de bekende Quad-pixel technologie van Motorola die vier pixels combineert tot één pixel met meer details voor een optimale kleurenweergave, ook bij weinig licht. De hoofdcamera neemt in de standaard modus dus foto’s van 27MP, maar je kan bij goed licht ook een foto maken in 108MP.

De Motorola Edge Plus zou daarnaast de meest geavanceerd videostabilisatie op de markt hebben. Hij combineert namelijk optische beeldstabilisatie met geavanceerde elektronische beeldstabilisatie voor superstabiele video’s zonder schokken. Die video’s kan je bovendien in maximaal 6K opnemen en worden optimaal gecomprimeerd zodat ze weinig plaats innemen in je interne opslag.

(Image credit: Future)

Motorola Edge Plus: software

Normaal maakt Motorola gebruik van de stock Android-versie en voegt het enkele eigen functies toe via de Moto Actions-applicatie. De Motorola Edge Plus gooit het over een andere boeg en maakt voor het eerst gebruik van het nieuwe MyUX-besturingssysteem van Motorola. Dit besturingssysteem draait bovenop Android 10 en zou een lichte softwareschil moeten zijn die je alsnog enkele leuke opties voor personalisatie moet geven. MyUX is ook nodig om de verschillende functies van de aflopende randen mogelijk te maken, aangezien die niet ingebouwd zitten in Android zelf.

(Image credit: Motorola)

Motorola Edge in een notendop

Naast de Motorola Edge Plus is er ook de meer betaalbare Motorola Edge. Qua design en display zijn ze ongeveer hetzelfde. Het enige verschil is dat de Motorola Edge Plus HDR10+ ondersteunt den de gewone Edge het moet doen met HDR10 (zonder plus). De 5G-ondersteuning is hier eveneens aanwezig, maar zonder de snellere mmWave-antennes.

Binnenin vinden we de iets tragere Snapdragon 765 processor met 6GB RAM en 128GB opslag. De 108MP-hoofdcamera moet hier helaas plaatsmaken voor een 64MP-hoofdcamera, maar wel met dezelfde Quad-pixel technologie voor uitstekende nachtfoto’s. Daarnaast is er achteraan een afzonderlijke groothoekcamera en macrocamera aanwezig, terwijl die bij de mogelijkheden bij de Edge Plus beide in de groothoekcamera verwerkt zitten. Het geheel wordt hier tot slot van stroom voorzien door een 4.500mAh-batterij die geen draadloos opladen ondersteunt.