LG Velvet design en specificaties onthuld in video

Nummer 3 van LG's teaservideo's over het aanstaande high-end toestel tonen weer een nieuw tipje van de sluier. Wat heet; we zien nu eindelijk het volledige design van de LG Velvet, de naam van de nieuwe toestelserie.

In de Koreaanse video zien we de Velvet vanuit alle hoeken. We zien onder meer smalle randen rondom het display en een regendrupnotch aan de bovenzijde van het scherm. Aan de achterzijde is een bijzonder elegante camera-opzet met drie sensoren geplaatst.

Wit, zwart, rood en groen zijn de kleuropties, mits de clip volledig waarheidsgetrouw is. Waar de LG Velvet exact van gemaakt is, dat wordt nog niet onthuld. Wel zien we dat er een mooie glanzende finish op het apparaat te bewonderen zal zijn.

Het design vertelt ons niet veel meer over de prestaties van het apparaat. Wel weten we dat het ernaar uitziet dat de koptelefooningang behouden blijft. De koptelefooningang is al jaren veilig bij de toestellen die de Zuid-Koreaanse fabrikant uitbrengt.

Op het eind van de video zien we het Snapdragon 765 logo. Dat is een belangrijk verschil ten opzichte van de LG G-serie; de G-serie maakte altijd gebruik van de Snapdragon 8XX-serie. Qua prestaties zal de LG Velvet iets minder goed zijn dan de telefoons met een Snapdragon 865, maar we durven nog niet te zeggen hoe groot dit verschil is.

We hebben nog niet heel veel meer informatie mogen verwelkomen over de LG Velvet. Gezien de teasers die LG zelf plaatst mogen we de smartphone binnen afzienbare tijd verwachten in de winkels.

Er gaan geruchten rond over een lancering op 15 mei. Mocht dat het geval zijn, dan hoeven we nog maar enkele weken te wachten.

Via XDA Developers