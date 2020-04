Design 'LG G9 vervanger' onthuld door fabrikant zelf

Er gaan geruchten door de wandelgangen van het internet dat LG op 15 mei een nieuwe high-end smartphone uit de doeken doet. Tot dusver waren de details over deze telefoon echter schaars. We wisten vooral wat het niet ging worden, namelijk de LG G9. Naar verluidt stopt de Zuid-Koreaanse fabrikant met deze serie. LG heeft nu zelf een tipje van de sluier getoond van de te verschijnen telefoon.

Het bedrijf onthult in een persbericht een nieuwe ontwerptaal voor een aanstaande smartphone. Er wordt focus gelegd op de 'natuurlijke wereld'.

Wat dat betekent? Zoals je kunt zien in de afbeelding is het meest in het oog springende aspect de camera-opzet. Er zijn drie sensoren onder elkaar geplaatst, geordend op grootte, wat vermoedelijk beelden van vallende regendruppels moet nabootsen. Daaronder vinden we een flitser.

Afbeelding 1 van 2 (Image credit: LG) Afbeelding 2 van 2 (Image credit: LG)

De primaire lens steekt een klein beetje uit ten opzichte van de rest van de achterkant. De overige lenzen doen dat niet, en dat is anno 2020 vrij bijzonder; de meeste vlaggenschepen zijn uitgerust met een grove camera-opzet die flink uitsteekt. Goede voorbeelden hiervan zijn de Samsung Galaxy S20 Ultra en Oppo Find X2 Pro.

Een ander element van de nieuwe designtaal is '3D Arc Design'. De randen van het scherm en het glas aan de achterzijde zijn symmetrisch gebogen, wat moet resulteren in een natuurlijker gevoel in de hand.

Het is het vermelden waard dat we niet zeker weten voor welke LG-smartphone deze designtaal is bedoeld. Vooralsnog zetten wij ons geld op het LG G9 alternatief, aangezien hier de afgelopen tijd de meeste aandacht naar is uitgegaan.

Vermoedelijk komen we op 15 mei meer te weten over deze op het eerste gezicht bijzondere smartphone, de dag waarop er een event wordt verwacht van LG.