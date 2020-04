Vervanger LG G9 verschijnt mogelijk op 15 mei

Toen werd gemeld dat de LG G-serie smartphones aan zijn einde zou komen, leek het onzeker wanneer we de volgende keer nieuwe toestellen van het bedrijf zouden zien. Dat raadsel werd daarenboven nog groter door de huidige gezonheidscrisis. Volgens een bericht kunnen we echter vrij snel nieuwe LG-smartphones zien.

Dit nieuws komt van Naver, een Zuid-Koreaanse nieuwssite die ook verslag deed van de initiële stop van de G-serie. Volgens dit bericht zal LG op 15 mei 2020 een smartphonelancering houden, waarbij het zal uitpakken met zijn nieuwe 'premium' smartphone die de G-serie zal vervangen.

De mysterieuze nieuwe telefoon van LG is door sommigen tot de 'LG chocoladetelefoon' gedoopt, na opmerkingen van LG Vice President Lee Yeon-mo die suggereerde dat LG het succes van zijn populaire LG KG800 "chocoladetelefoon" uit 2006 wil kopiëren.

De kans is ook groot dat de nieuwe smartphone veel gemeen zal hebben met de geannuleerde LG G9. Althans, als we de geruchten mogen geloven, want officiële info over die smartphone hebben we nooit gezien.

Dit betekent dat de nieuwe telefoon vier camera's achteraan zou kunnen hebben, een display dat in de buurt komt van de Samsung Galaxy S20 Ultra (6,9 inch of 6,7 inch), en een premium Snapdragon 865 chipset. De foto's van de smartphone die Naver in zijn artikel heeft geplaatst, komen ook overeen met de foto's die we ook van de LG G9 hadden gezien.

Het is mogelijk dat de nieuwe LG-smartphone de LG G9 zal zijn, maar gewoon met een andere naam. Als er al delen van die smartphone waren gemaakt, is de kans tot slot bestaande dat LG door de lockdowns nog maar weinig aanpassingen kon maken aan het design.