LG G9 reeks blijkbaar geschrapt, evenals toekomstige G-smartphones

In 2019 onthulde LG de LG G8 en LG V50 ThinQ smartphones op hetzelfde moment, dus de lancering van de LG V60 ThinQ in februari 2020 trok een aantal bezorgde reacties van mensen die een andere smartphone verwachtten. Het lijkt er nu op dat LG misschien is gestopt met zijn G-serie smartphone... voorgoed.

Dit nieuws is afkomstig van de Koreaanse nieuwssite Naver, die heeft gemeld dat LG zijn smartphonestrategie wil aanpassen door de G-serie te begraven en te vervangen door een meer betaalbaar reeks. Deze informatie kwam blijkbaar van een briefing die het bedrijf gaf aan telecommunicatiebedrijven in Zuid-Korea, waarvan een deelnemer de informatie doorgaf aan Naver.

Het is waar dat LG niet meer zo'n grote speler is in de smartphonemarkt als vroeger. De grootste concurrentie komt nu van Chinese merken die zichzelf in hetzelfde vaarwater begeven als LG en die vaak indrukwekkendere toestellen produceren.

Lees hier de review van de LG G8X ThinQ

Dit zijn de beste smartphones van LG

Hoe ziet die nieuwe smartphone er dan uit?

Naver meldt dat LG het succes van zijn populaire 'chocoladetelefoon', de LG KG800 Chocolate, uit 2006 wil nabootsen.

Deze nieuwe naamloze telefoon heeft blijkbaar vier camera's achteraan, waaronder een 48MP-hoofdcamera en een Snapdragon 700-serie chipset. Deze chipsets zijn meestal te vinden in smartphones uit het middensegment die net geen high-end zijn.

De smartphone zou daarnaast uitgerust zijn met een scherm van 6,7 tot 6,9 inch. Er zou ook ondersteuning zijn voor tweede scherm, een trend die LG lustig voorzet in elke nieuwe smartphone die het maakt. Er zou tot slot een 4.000mAh-batterij aanwezig zijn.

Met deze smartphone wil LG naar een prijspunt onder dat van de LG G9. Het zou wel nog werken aan een nieuw premium toestel voor de Koreaanse markt, waar het prominenter aanwezig is. Vermoedelijk gaat het dan ook om 5G-smartphone, aangezien de 5G-netwerken daar wel volledig operationeel zijn.

Wanneer en waar deze nieuwe betaalbare LG-telefoon zal worden gedebuteerd valt nog te bekijken, maar aangezien de details op dit punt erg vaag lijken, gaat het waarschijnlijk eerder om een concept dan een fysiek toestel. Misschien zien we het toestel wel in het najaar verschijnen zodat er genoeg ruimte is tussen de lancering van de LG V60 ThinQ.

Via PhoneArena