LG Rainbow: release nieuwe vlaggenschip onzeker

De release van LG's nieuwe vlaggenschip, ook wel bekend als de LG Rainbow, is mogelijk voor onbepaalde tijd uitgesteld. Hoewel de smartphone oorspronkelijk gepland staat voor een release in maart dit jaar, zijn er nu twijfels of het toestel überhaupt ooit op de markt komt.

LG en mobiele netwerkaanbieders hebben besloten om niet door te gaan met de praktijktesten die gepland stonden voor eind februari, waarna een release in maart zou plaatsvinden. Deze informatie is afkomstig van het Koreaanse nieuwsmedium Chosun.

De LG Rainbow moet min of meer de opvolger worden van de LG Velvet. Qua specificaties zou de LG Rainbow zich naar verluidt wel wat meer richten op het high-end segment. Zo moet er onder meer een Snapdragon 888 onder de motorkap liggen, en ondersteuning voor een stylus.

LG Rainbow: het begin van het einde van LG smartphones?

Het is onduidelijk of het gaat om een tijdelijke opschorting of een permanente annulering van de Rainbow. De contrasterende geruchten rondom LG's smartphonetak helpen niet bepaald om duidelijkheid te creëren. Kort na CES 2021 ontkende de CEO van LG dat deze afdeling op sterven na dood was. Toch waren er toen al geruchten dat werknemers hadden laten doorsijpelen dat LG zou stoppen met het ontwikkelen van smartphones.

Al deze geruchten zorgen er ook voor dat we twijfelen of de LG Rollable later dit jaar nog op de markt komt. De fabrikant zelf ontkent dat deze bijzondere smartphone niet op de markt komt. De tijd zal het uitwijzen of LG daadwerkelijk stopt met het ontwikkelen van smartphones.