Oppo Find X3 toestellen in vol ornaat gelekt

De Oppo Find X3-reeks wordt op 11 maart aangekondigd, maar zoals wel vaker het geval is, lijkt er vrij weinig over om te onthullen. De vrijwel volledige specificaties met daarbij beelden van hoge kwaliteit van alle toestellen in de reeks, zijn zojuist uitgelekt.

WinFuture deelt de details over de Oppo Find X3 Pro, Oppo Find X3 Neo en Oppo Find X3 Lite. Hierdoor wordt er nogmaals gesuggereerd dat er geen toestel verschijnt dat simpelweg de Oppo Find X3 heet.

De Oppo Find X3 Pro zal naar verluidt beschikken over een 6,7 inch 1440x3216 gebogen AMOLED-scherm met 526 pixels per inch, HDR10+ en 120Hz. Daarnaast zou het toestel over de high-end Snapdragon 888-chipset beschikken, met 12GB RAM-geheugen, 256GB geheugenopslag en een in-screen vingerafdrukscanner.

Het camerablok zou bestaan uit een 50MP f/1.8 hoofdcamera, een 50MP f/2.2 groothoeklens (dat ook macro's kan maken op 4 cm afstand), een 13MP f/2.4 periscooplens en een 5MP f/3.0 microlens.

Daarnaast wordt er gesproken over een 5x hybride zoom en een 20x digitale zoom. Dit is waarschijnlijk om foto's mee te schieten door middel van de periscooplens, maar het kan ook gaan over het inzoomen op kleine objecten met de microlens. Aan de voorkant bevindt zich een 32MP f/2.4 selfiecamera in een punch-hole.

Verder zou de Oppo Find X3 Pro 5G ondersteunen. Daarnaast zal er mogelijk een 4.500 mAh batterij aanwezig zijn, met 65W snelladen, draadloos laden. Het toestel moet over een IP68-certificering beschikken (wat inhoudt dat het stof en waterdicht is). De afmetingen zijn 163,4 x 74 x 8,3 mm en het gewicht ligt op 193 gram. Het toestel komt in de kleuren blauw en zilver. Android 11 krijgt een schil van ColorOS 11.2 over zich heen, net als bij de andere Find X3-modellen.

Oppo Find X3 Neo

De Oppo Find X3 Neo heeft naar verluidt een 6,5 inch 1080 x 2400 gebogen AMOLED-scherm met HDR10+ en een verversing van 90Hz. Het toestel komt met een Snapdragon 865-chipset (die we ook zagen in de OnePlus 8 Pro). Bovendien zou de X3 Neo over 256GB opslaggeheugen en 12GB RAM-geheugen beschikken.

Ook dit toestel krijgt een blok met vier camera's. Een 50MP f/1.7 hoofdcamera, een 16MP f/2.2 groothoeklens, een 13MP f/2.4 telefotolens (“5x optische zoom”) en een 2MP f/2.4 macrocamera. Naar verluidt is er ook een 32MP f/2.4 selfiecamera aan de voorkant, evenals een in-screen vingerafdrukscanner, 5G en een 4.500 mAh batterij met 65W laden (zonder draadloos opladen).

De waterdichtheid is mogelijk ook minder, met een IPX4-rating. De afmetingen zijn 159,3 x 74 x 7,99 mm en het toestel weegt 184 gram. De kleuren waaruit je kunt kiezen zijn zwart en zilver.

Oppo Find X3 Lite

Daarnaast is er nog de Oppo Find X3 Lite, die mogelijk over een 6,44 inch 1080 x 2400 plat AMOLED-scherm beschikt met 90Hz verversing en HDR10+. Het scherm wordt naar verluidt beschermd met Gorilla Glass 3+, wat iets minder duurzaam is dan het Gorilla Glass 5 dat de andere twee toestellen in de reeks beschermd.

De Find X3 Lite krijgt een middenklasse Snapdragon 765G-chipset, 8GB RAM-geheugen, 128GB opslag en een viervoudig camerablok met een 64MP f/1,79 hoofdcamera, een 8MP f/2,25 groothoeklens, een 2MP f/2,4 macrolens en een 2MP f/2,4 dieptesensor. Aan de voorkant moet dezelfde 32MP selfiecamera zitten als in de andere modellen.

Ook de Oppo Find X3 Lite moet over een in-screen vingerafdrukscanner beschikken. Daarnaast zou het 5G ondersteunen en een 4.300 mAh batterij krijgen met 65W laden. Daarnaast krijgt het een mindere IP52-rating. De afmetingen zijn 159,3 x 74 x 7,9 mm en het toestel weegt 180 gram. Er zijn mogelijk wat meer kleuren om uit te kiezen: zwart, blauw en zilver worden genoemd.

Hoewel de details goed kunnen kloppen, moeten we afwachten tot de onthulling op 11 maart om erachter te komen of alle informatie juist is.

Via PhoneArena