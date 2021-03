Datum Oppo Find X3 lancering bevestigd

Na de nodige geruchten te hebben gespot, is vandaag eindelijk officieel bevestigd dat de Oppo Find X3 eraan komt. Op 11 maart presenteert Oppo zijn nieuwe toestellen tijdens een online evenement.

Het online evenement is te volgen via een YouTube-pagina waarvan de benodigde link al live is. Om 12:30 trapt Oppo het event af. Het is nog niet duidelijk hoe lang het evenement exact gaat duren, maar houd rekening met minstens een uurtje.

TechRadar doet uiteraard verslag van dit evenement. Vergeet dan ook niet om regelmatig onze pagina te updaten op 11 maart. Wat het evenement voor ons in petto heeft, dat weten we nog niet honderd procent zeker. We hebben de afgelopen weken wel de nodige geruchten gezien waardoor we min of meer een idee hebben.

Is er geen Oppo Find X3?

In het geruchtencircuit gaat het nieuws rond dat er helemaal geen Oppo Find X3 verschijnt. Daarmee bedoelen we niet dat de Find X3-serie niet bestaat, maar dat er simpelweg geen toestel wordt uitgebracht die exact zo heet. In plaats daarvan zou het gaan om de volgende smartphones: Oppo Find X3 Pro, Find X3 Neo en Find X3 Lite. De Find X2-serie maakt gebruik van dezelfde namen, plus het 'standaard' model.

In de aankondiging van het Find X3-serie evenement refereert Oppo naar het 'high-end, 1 miljard kleurendisplay' van de Oppo Find X3 Pro. Het ziet er dus naar uit dat de X3 Pro van alle drie de apparaten de meeste aandacht gaat krijgen, en dat is specificatiegewijs niet zo vreemd.

Vrijwel alles wat we tot dusver weten over de Find X3-serie gaat bovendien over de Find X3 Pro. Zo weten we dat er naar verluidt een Snapdragon 888-chipset onder de motorkap zit, en dat een Full-path Color Management System aanwezig is, wat betekent dat de kleuraccuraatheid beter dan ooit tevoren moet zijn bij deze telefoon.

Voor alle overige informatie moeten we simpelweg wachten tot 11 maart, wanneer het evenement plaatsvindt. We sluiten echter niet uit dat er in de tussentijd nog het nodige uitlekt over deze nu al interessante smartphone.