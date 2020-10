Last-minute Google Pixel 4a lek onthult alle details van de nieuwe smartphone

De Google Pixel 4a is officieel enkele uren verwijderd van zijn lancering en, zoals we gewend zijn, weten we door tal van lekken inmiddels alles over de smartphone. Op de valreep hebben we nu enkele officieel uitziende renders, specificaties en prijzen voorbij zien komen.

Google's aankomende midrange smartphone (en opvolger van de populaire Pixel 3a) wordt al maandenlang verwacht. Een paar dagen geleden kregen we van Google de bevestiging dat hij 3 augustus zou verschijnen, hoewel er geen exacte tijd werd genoemd.

Tijdens het weekend hebben we enkele nieuwe lekken gezien in de vorm van renders, specificatie en de prijzen voor de VS van leaker Ishan Agarwal. Die info bevestigt nogmaals de vele lekken die we hiervoor al hebben gezien.

Full Google Pixel 4a Specifications in this thread thanks to @samsungbloat!-6+128GB, $349 in the US-Snapdragon 730G-Pixel 4a 5G with Pixel 5 fall launch, $499-5.81" Punch-hole FHD+ HDR 19.5:9 OLED Display, AOD & Now Playing-144x69.4x8.2mm, 143g-3140mAH Battery#Pixel4a pic.twitter.com/qkcwlznJQLAugust 1, 2020

Zoals de tweet laat zien, wordt verwacht dat de Pixel 4a in de VS $349 zal kosten. De nieuwe lekken suggereren ook dat de Pixel 4a 5G zal verschijnen tegen het einde van het jaar (naast de Pixel 5) en een richtprijs zal hebben van $499.

De specificaties in de tweet hebben het over 6GB RAM en 128GB opslag, samen met de Qualcomm Snapdragon 730G chipset, een 5.81-inch FHD+ HDR OLED-display met punch-hole selfiecamera en een 3.140mAh batterij.

Terwijl er geen manier is om deze specs volledig te verifiëren, is de kans groot dat deze info waarheidsgetrouw is, aangezien de smartphone vandaag nog onthuld zal worden.

Ga niet ver weg, want we zullen de komende uren nog veel meer te delen hebben na de officiële lancering.