Google Pixel 4a: Last-Minute Leak lässt bei heutigem Launch wenig Raum für Überraschungen

Das Google Pixel 4a steht kurz vor dem Start - es sind nur noch wenige Stunden - und ist, wie wir es erwartet haben, nun noch ziemlich geleakt worden. Das hat jedoch nicht verhindert, dass in diesen letzten Momenten eine neue Reihe von offiziell aussehenden Renderings, Spezifikationen und Preisdetails durchgesickert sind.

Googles bevorstehendes Mittelklasse-Handy (und Nachfolger des gut aufgenommenen Pixel 3a) wurde seit Monaten heiß erwartet, aber vor ein paar Tagen erhielten wir von Google die Bestätigung, dass es am 3. August launchen würde, obwohl keine genaue Uhrzeit genannt wurde.

Und über das Wochenende ist eine neue Reihe von Leaks in Form von Renderings, Spezifikationen und US-Preisen vom Leaker Ishan Agarwal gelandet, die alle mehr oder weniger die frühere Flut an exponierten Details bestätigen, die wir gesehen haben.

Full Google Pixel 4a Specifications in this thread thanks to @samsungbloat!-6+128GB, $349 in the US-Snapdragon 730G-Pixel 4a 5G with Pixel 5 fall launch, $499-5.81" Punch-hole FHD+ HDR 19.5:9 OLED Display, AOD & Now Playing-144x69.4x8.2mm, 143g-3140mAH Battery#Pixel4a pic.twitter.com/qkcwlznJQLAugust 1, 2020